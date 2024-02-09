Türkiye Genelinde Uyuşturucu ile Mücadelede Büyük Başarı: 456 Şüpheli Yakalandı

Türkiye'nin dört bir yanını saran uyuşturucu belasına karşı emniyet güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. Bu kapsamda yapılan son operasyonlar, gençlerimizi bu zehirden koruma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. İşte detaylar:

Emniyet Güçlerinden Geniş Çaplı Operasyon

Yerel emniyet müdürlükleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonlar kapsamında, 382 ekip ve 1438 personel görev aldı. Ayrıca 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeği de operasyonlara destek verdi. Bu geniş çaplı çalışma, 48 ilimizi kapsayarak, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Büyük Miktarlarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yapılan operasyonlar sonucunda, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Operasyonlarda, toplam 242 şüpheli gözaltına alınarak, adalete teslim edildi.

Narkogüç-49 Operasyonu ile 214 Şüpheli Yakalandı

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Narkogüç-49 operasyonları da dikkat çekti. Bu operasyonlar, 15 ilimizde uyuşturucu imalatçılarına, satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik yapıldı. Narkogüç-49 operasyonları sonucunda, 1 ton 110 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi sağlandı ve 214 şüpheli yakalandı.

Teşekkürler Güvenlik Güçlerimize

Operasyonları başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizi uyuşturucu zehirlenmesinden koruma konusunda büyük bir kararlılık gösteriyor. Bu başarılar, uyuşturucu ile mücadeledeki azmimizin bir kanıtı olarak görülüyor. Emniyet müdürlüklerimiz, jandarma komutanlıklarımız ve gümrük muhafaza ekiplerimiz, gece gündüz demeden bu mücadeleyi sürdürüyor.