Türkiye Genelinde Uyuşturucu ile Mücadele: Narkogüç-46 Operasyonu

Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizin ve geleceğimizin korunması adına yapılan mücadelelerin en çarpıcı örneklerinden biri, "Narkogüç-46" adı verilen geniş çaplı operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. Bu operasyon, uyuşturucu tacirlerine karşı verilen amansız savaşın bir parçası olarak, onların adaletten kaçamayacağını gösterdi.

Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 201 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, gençlerimizi ve umut dolu geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu çetelerine yönelik kesintisiz bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda, 41 ilimizi kapsayan ve "Narkogüç-46" adı altında düzenlenen operasyonlarla, 221 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 201 kişi gözaltına alınarak, adalet önüne çıkarıldı.

Kahraman Güvenlik Güçlerimiz

Operasyonun başarısında emeği geçen polis, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerimizin üstün gayretleri göz doldurdu. Bakan Yerlikaya, bu ekipleri gönülden tebrik ederek, onların bu başarısının altını çizdi.

Operasyonun Kapsamı ve Etkisi

Bu operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonu altında, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. Operasyona 348 ekip, 1136 personel, hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonun kapsamı, Kayseri'den İstanbul'a, Gaziantep'ten İzmir'e Türkiye'nin birçok ilini içine alarak geniş bir yelpazede uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik bir darbe vurdu.

Bölgesel Başarı Hikayeleri

Operasyonun bölgesel başarıları da dikkat çekiciydi. Örneğin, İstanbul'da 31 kilogram esrar ve yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, Gaziantep'te 193 bin adet uyuşturucu hap ve 79 kilogram ham maddeye el konuldu. Kayseri, Bursa, Ankara, Ağrı ve Diyarbakır gibi illerde de önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve birçok zehir taciri adaletin karşısına çıkarıldı.