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Türkiye Genelinde Kamu Personeli Alımı: 1360 Kişilik İstihdam Fırsatı!

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Türkiye Genelinde Kamu Personeli Alımı: 1360 Kişilik İstihdam Fırsatı!
Türkiye'nin kamu sektöründe istihdam olanakları genişliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde toplam 1360 yeni pozisyon için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu gelişme, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin kamu sektöründe istihdam olanakları genişliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ve TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde toplam 1360 yeni pozisyon için personel alımı gerçekleştirilecek. Bu gelişme, kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Büyük Ölçekli Alım

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1271 gelir uzman yardımcısı pozisyonu için sınavla personel alacak. Adaylar, başvuru sürecinde beş farklı ili tercih edebilirler. Bu alımlar, 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek. Kurum ayrıca 50 devlet gelir uzman yardımcısı daha istihdam edecek. Bu pozisyonlar için ön başvurular 7-13 Mart, nihai başvurular ise 22-28 Mart tarihleri arasında alınacak. Her iki pozisyon için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavları yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Uzman ve Denetçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı yapacak. Adaylar, kurumun internet sitesi üzerinden elektronik başvuru yapabilecekler. Başvurular 29 Aralık'ta başlayıp, 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'ta Yeni İstihdam Fırsatları

Ayrıca, TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, bünyesinde 2 yeni personel alımı yapacak. Bu pozisyonlar için başvurular, kurumun kariyer portalı üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Bu geniş çaplı alımlar, Türkiye'nin kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Alanında uzmanlaşmış ve kariyerine yeni bir yön vermek isteyen bireyler için bu alımlar, önemli bir adım teşkil ediyor. Kamu sektöründe istihdam olanaklarını takip etmek ve bu fırsatlardan yararlanmak isteyen adayların, ilanlara dikkatle yaklaşmaları ve başvuru süreçlerini titizlikle takip etmeleri önerilir.

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