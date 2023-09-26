Türkiye Genelinde Hekim Eksikliği Alarm Veriyor: Uzman Doktorlar Nerede?

Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, uzman doktor açığıyla gündeme geldi. Bu sorun sadece Göztepe'de değil, birçok hastanede benzer şekilde yaşanıyor.

Göztepe'de Bir Çocuğun Tedavisi Ertelendi

BirGün gazetesi yazarı İsmail Arı'nın haberine göre, çarpık ayak problemi olan O.F. adlı çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi için başvurdu. 8 Eylül'de hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, mevcut uzmanlığın pediatrik ortopedi konusunda yetersiz olduğunu bildirerek tedavinin yapılamayacağını belirtti. Bu nedenle O.F.'nin ailesine farklı bir hastaneye başvurmaları önerildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı'ndan Açıklama

Prof. Dr. Nergis Erdoğan, İstanbul Tabip Odası Başkanı olarak bu konuda şunları söyledi: “Durum giderek daha endişe verici hale geliyor. Göztepe Hastanesi gibi büyük sağlık kuruluşlarında bile uzman hekim eksikliği yaşanıyor. Sonuçta vatandaşlarımızın tedavisi gecikiyor. Sağlıklı bir toplum için gençlere ve çocuklara gereken önem verilmeli. Genel olarak Türkiye'de birçok hastanede benzer uzman hekim açığı bulunmaktadır. Bu konuda birçok eksiğimiz bulunuyor. Derneklerimizin ve tabip odalarımızın görüşlerine uygun olarak uzman hekim yetiştirmek için daha planlı bir yaklaşım sergilenmeli. Ayrıca doktorların hak ettikleri değeri bulamamaları, ülkemizden ayrılmalarına neden oluyor.”

Urfa’da Çocuk Cerrahi Uzmanı Sayısında Düşüş

Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geçen yıl çocuk cerrahi uzmanı sayısı dört iken bu yıl sadece birine düşmüş durumda. Bu konuda görüşlerini paylaşan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Erman Dörterler, "Artık doktorlar, bazı branşları tercih etmiyor" şeklinde konuştu. Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer de bölgedeki cerrahi uzman eksikliğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Doktor Sayısı Sıralamadaki Yeri

Euronews’ün yaptığı bir haberde, Türkiye'nin kişi başına düşen doktor sayısıyla son sıralarda olduğu belirtildi. Bu alanda Almanya'nın lider konumda olduğu, Türkiye'nin ise 5. sırada yer aldığı ifade edildi.

Bu veriler ve yaşananlar, Türkiye'de uzman hekim eğitiminin ve doktorların haklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Uzun vadede sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için atılması gereken adımların bir an önce planlanması ve hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.