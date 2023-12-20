Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Kafes-22 Operasyonu: 302 Şüpheli Tutuklandı

Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve güvenlik güçlerinin büyük bir başarı gösterdiği Kafes-22 operasyonları, mali suç ve organize suç örgütlerine yönelik büyük bir darbe oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 63 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, çeşitli suç örgütlerine mensup 302 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları ve Suçlamalar

Bu geniş çaplı operasyon, tefecilik, kamunun zararına işlenen nitelikli dolandırıcılık, kişilere yönelik dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma gibi suçları kapsıyor. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu suçlarla mücadelede azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Ele Geçirilen Deliller ve Sahada Bulunanlar

Kafes-22 operasyonları kapsamında yapılan ilk tespitlerde, 18 ruhsatsız silah, 64 sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 sahte çürük ve engelli raporu, 479 adına düzenlenmiş SIM kart ve 396 sahte plaka ele geçirildi. Ayrıca, sahte plaka basımı yapılan bir atölye de deşifre edildi. Bu bulgular, operasyonun ne kadar geniş çaplı ve detaylı olduğunu gösteriyor.

Toplumun Güvenliği ve Operasyonun Önemi

Bakan Yerlikaya'nın ifadelerine göre, bu operasyonlar Türk halkının huzurunu kaçıran suç örgütlerine karşı bir mesaj niteliğinde. Bakan, operasyonların halkın desteği ve dualarıyla gerçekleştirildiğini ve bu tür suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.