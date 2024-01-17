Türkiye Genelinde FETÖ Operasyonu: 32 Şüpheli Yakalandı

Türkiye'nin güvenlik güçleri, terörle mücadelede önemli bir adım daha attı. Ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kıskaç-4 operasyonlarında, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 32 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı. Bu operasyonlar, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün ve ulusal güvenliğin korunmasına yönelik ciddi adımların atıldığının en açık göstergesi oldu.

Operasyonların Detayları ve Etkileri

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, milli iradeye zarar vermeye çalışan FETÖ üyelerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Yerlikaya, emniyet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların 10 farklı ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlarda, FETÖ mensuplarının gizlenmek amacıyla kullandığı "gaybubet evleri" ve bu evlerde ikamet eden kişiler de deşifre edildi.

FETÖ Üyelerine Darbe

Operasyonlar kapsamında, örgütün "askeri mahrem yapılanması" ve ankesörlü telefonlarla iletişim kuran şüpheliler de dahil olmak üzere, çeşitli illerde çok sayıda FETÖ üyesi yakalandı. Bu operasyonlar, özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya ve diğer şehirlerde yoğunlaştı. Yerlikaya, operasyonların detaylarına dair önemli bilgileri paylaşarak, güvenlik güçlerinin başarısını da özellikle vurguladı.

Toplanan Deliller ve Operasyonların Sonucu

Operasyon sırasında ele geçirilen döviz, altın, Türk lirası, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar, FETÖ'nün faaliyetlerine dair önemli kanıtları ortaya koydu. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar da başarıyla gerçekleştirildi. Bu durum, Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar etkin ve kararlı olduğunun bir kanıtı olarak görülebilir.