Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cumhuriyet’in 100. yılını iki sergi ile kutluyor

Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nde sanatçıların resim, seramik, heykel ve kolajdan oluşan eserleri sergilenecek. Küratörlüğünü Fatma Batukan Belge’nin üstlendiği sergi Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar ve Öznur Oğraş Çolak’tan oluşan TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenleniyor.

Sergi de Coşkun Sami, Deniz Turan, Didem Medine İnci Aydın, Ebru Zarakolu, Ekrem Kahraman, Elhan Ergin, Emine Şenses, Ercan Akyol, Ercan Ayçiçek, Fatma Batukan Belge, Günay Atalayer, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Gürsel Bektaş, Hicabi Demirci, Huri Aykut Ülker, İnsel İnal, Maryam Salahi, Mehdi Reyhani, Mehmet Aksoy, Musa Kart, Nihal Gündüz, Nihal Sarıoğlu, Öznur Oğraş Çolak, Perincan Yalnızcık, Pınar Güzelgün Hangün, Sema Çulam, Tan Oral, Turhan Selçuk, Tülin Onat, Yonca Saraçoğlu, Zehra Çobanlı, Zeynep Soref ve Zuhal Bilginalp eserleri yer alacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bakırköy Belediyesi ile birlikte de Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi hazırladı. TGC Basın Müzesi ve Bakırköy Belediyesi Sanat Danışmanı A. İlhan Gülek arşivinden yararlanılarak hazırlanan Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi’nde son 100 yılda yayınlanan gazetelerin birinci sayfaları yer alıyor.

Her iki sergi de 24 Kasım 2023 tarihine kadar TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.