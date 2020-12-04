Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan yola çıkıyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul'dan yola çıkacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı belirtildi.

İlk kez Çin'den yola çıkan ve Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında, Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla 10 blok trenin işletildiği hatırlatılan açıklamada, bu kez ihraç yükü taşıyan ilk trenin Türkiye'den Çin'e hareket edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.