Türkiye Bahar Mevsimine Nasıl Bir Hava Durumu İle Girecek?

Bahar mevsimi, Türkiye'nin dört bir yanını farklı hava koşulları ile karşılamaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, bu yılki bahar mevsimi, sıcaklık ve yağış bakımından geçmiş yıllardan biraz daha farklı olacak. İşte detaylar:

Sıcak Bir Bahar Beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün analizlerine göre, mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle mart ve nisan aylarında, sıcaklıkların 1 ila 3 derece arasında mevsim normallerinin üstünde olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu durum, bahar mevsiminin tamamının sıcak geçeceği anlamına gelmiyor. Zaman zaman soğuk hava dalgalarının da etkili olabileceği, ancak genel olarak ılık bir bahar mevsimi geçirileceği öngörülüyor.

Mevsim Normallerine Yakın Yağışlar

Yağışlar konusunda ise, uzmanlar mevsim normallerine yakın bir seyir bekliyorlar. Ancak, Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesimlerinde yağış miktarının mevsim normallerinin biraz üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu, bahar aylarında bölgede yaşanabilecek sel ve su baskınları riskini artırabilir. Ayrıca, sıcak hava dalgalarının yağış miktarını ve şiddetini artırabileceği, dolayısıyla kısa süreli ve kuvvetli yağışların daha sık görülebileceği vurgulanıyor.

Erken Çiçek Açma ve Zirai Don Riski

Uzmanlar, kış mevsiminin ılık geçmesinin, ağaçların erken çiçek açmasına neden olabileceği konusunda da uyarıyorlar. Bahar mevsiminde beklenen sıcak hava dalgalarının arasında, kısa süreli soğuk hava ataklarının da görülebileceği, bu durumun zirai don açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor. Erken çiçek açan bitkilerin, geç donlardan büyük zarar görebileceği ifade ediliyor.