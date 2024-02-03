Türkiye 2023 yılında en çok cep telefonu fiyatlarını karşılaştırdı

E-Ticaret pastası her geçen gün büyürken, Türkiye’nin online alışveriş rehberi Cimri 2023 yılının fiyatı en çok karşılaştırılan ürünlerini açıkladı. Her ay 20 milyondan fazla kişinin takip ettiği Cimri’nin veri tabanında yer alan 3 binin üzerindeki satıcıda olan milyonlarca ürün arasından 2023 yılı boyunca en çok cep telefonu fiyatları kıyaslandı.

2023 yılında Cimri’de 35 milyondan fazla cep telefonu fiyat karşılaştırması yapıldı. Cep telefonundan sonra spor ayakkabıları 12 milyonun üzerinde kıyaslanırken devamında ise televizyon 10 milyon, oto lastiği 7 milyon, bitkisel besin destekleri 3,5 milyon, fritöz 3 milyon, akıllı saatler de 3 milyonu aşkın kez fiyatı kıyaslanan ürünler arasında yer aldı.

Satışta bulunan iki üst model olmasına rağmen kullanıcılar telefonlar arasında en çok Iphone 13 model telefonun fiyatını sorguladı ve kıyasladı. Akıllı saatlerde ise Huawei modelleri en çok fiyatı kıyaslanan ürünler arasında yerini aldı.