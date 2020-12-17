Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın Sol Yanım 4. Bölüm 2. Fragman
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi...
Projelerimizin hiçbiri yaptırım kapsamında değil
Projelerimizin hiçbiri yaptırım kapsamında değil
EKPSS sonuçları açıklandı
EKPSS sonuçları açıklandı
ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım
ABD'nin yaptırım kararı hukuken de...
TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19'la mücadelede iş birliği çağrısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19'la mücadelede...

Türkiye 2020’de en çok neyi konuştu?

21. yüzyılın dünya için en uzun ve zorlu yılı olmaya aday 2020’nin bitişine sayılı günler kaldı. Covid-19 salgını başta olmak üzere; iklim krizlerinden siyasi tartışmalara pek çok konu gündeme taşınırken, B2Press Online PR Servisi yaklaşık 49,4 milyon haberi analiz ederek, dijital basında en çok yer alan olayları ve siyasi isimleri açıkladı.

Türkiye 2020’de en çok neyi konuştu?

Sağlıktan ekonomiye, politikadan toplumsal konulara pek çok açıdan mücadele içinde geçen 2020 yılı, sadece Covid-19’un olumsuz etkileriyle dahi unutulmaz bir yıl olarak hafızalara kazındı. B2Press Online PR Servisi, 1 Ocak - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında dijital basında üretilen 49,4 milyon haberi analiz ederek, bu yıl dijital basında en çok haber alan olayları, yerli ve yabancı siyasiler ile toplumsal konuları belirledi. 

Covid-19 konulu haberler 13 milyonu ulaştı
2019’un aralık ayında ortaya çıkan ve 2020’nin mart ayında pandemi ilan edilen Covid-19 salgını dijital medyada 13 milyon 614 bin 732 gibi oldukça yüksek bir haber sayısıyla en çok yer alan konu oldu. (2019 yılında en çok basında yer alan haber konusu Barış Pınarı harekatı yaklaşık 219 bin habere konu olmuştu.) Bu yıl, pandemi haberlerini 356 bin 58 haber ile Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve 280 bin 433 haberle Ayasofya’nın ibadete açılması haberleri takip etti. 

Siyasiler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donal Trump zirvede
Online basında görüşleri ve açıklamalarıyla en çok yer alan siyasi isim 1 milyon 542 bin 87 haber ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İkinci sırada 727 bin 454 haberle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üçüncü sırada da 291 bin 846 haberle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı. 

Yabancı siyasilerin de araştırmaya dahil edilmesiyle 417 bin 549 habere konu olan Donald Trump en çok gündemde yer alan isim olurken, 156 bin 35 haberde Emanuel Macron ve 138 bin 860 haberde Joe Biden’ın da Türk basınının merceğinde olduğu görüldü. 

Doktorlar pandemi açıklamalarıyla görünür oldu
Yen tip koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu üyeleri medya tarafından sık sık haber kaynağı olarak kullanıldı. Haberlerde açıklama ve görüşleri ile en çok yer verilen Bilim Kurulu üyeleri, 22 bin 689 haberle Tevfik Özlü, 20 bin 758 haber ile Ateş Kara ve 8 bin 395 haber ile Alpay Azap oldu. Ancak Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen medyada açıklamalarına en çok verilen doktor ise 28 bin 529 haber ile Mehmet Ceyhan olması dikkat çekti.

Toplumsal konular da 2020’nin dikkat çeken başlıkları arasındaydı
B2Press tarafından yürütülen çalışma da sosyal konuların da dijital basında geniş yer bulduğu belirtildi. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önleme amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi 58 bin 661 habere konu oldu. Kadın cinayetleriyle ilgili 34 bin 861 haber dijital basında  okuyucuya sunulurken, bu yılın dikkat çekici konularından Hayvan Hakları Yasasıyla ilgili 26 bin 284 haber basında yer aldı.

2020 yılında Türkiye’de en çok yayınlanan ilk 10 haber

1. Covid-19 Pandemisi - 13.614.732
2. Azerbaycan-Ermenistan Çatışması - 356.058
3. Ayasofya’nın ibadete açılması - 280.433
4. İzmir Depremi - 225.704
5. İdlib Şehitleri - 191.634
6. Elazığ Depremi - 136.806
7. Dövizdeki Rekorlar - 90.357
8. George Floyd’un öldürülmesi - 90.691
9. Bahar Kalkanı Harekatı - 59.811
10. Van’da çığ felaketi - 51.973

Dijital basında en çok haber olan 10 siyasi isim

1. Recep Tayyip Erdoğan - 1.542.087
2. Fahrettin Koca -  727.454
3. Süleyman Soylu - 291.846
4. Kemal Kılıçdaroğlu - 231.831
5. Berat Albayrak - 191.950
6. Ekrem İmamoğlu - 175.307
7. Devlet Bahçeli - 161.591
8. Meral Akşener - 101.558
9. Tunç Soyer - 98.120
10. Mansur Yavaş - 77.086

Türk medyasında en habere konu olan 5 yabancı siyasi isim

1. Donald Trump - 417.549
2. Emanuel Macron - 156.035
3. Joe Biden - 138.860
4. Vladimir Putin - 107.033
5. Angela Merkel - 106.063

En çok haber olan 5 doktor

1. Mehmet Ceyhan - 28.529
2. Tevfik Özlü - 22.689
3. Ateş Kara - 20.758
4. Ercüment Ovalı - 8.761
5. Alpay Azap - 8.395

En çok konuşulan 5 sosyal konu

1. İstanbul Sözleşmesi - 58.661
2. Kadın cinayetleri - 34.861
3. Hayvan hakları - 26.284 
4. Küresel ısınma - 25.718
5. SMA’lı çocuklar - 17.260

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye 2020de En çok Neyi Konuştu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.