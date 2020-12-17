Türkiye 2020’de en çok neyi konuştu?

Sağlıktan ekonomiye, politikadan toplumsal konulara pek çok açıdan mücadele içinde geçen 2020 yılı, sadece Covid-19’un olumsuz etkileriyle dahi unutulmaz bir yıl olarak hafızalara kazındı. B2Press Online PR Servisi, 1 Ocak - 15 Aralık 2020 tarihleri arasında dijital basında üretilen 49,4 milyon haberi analiz ederek, bu yıl dijital basında en çok haber alan olayları, yerli ve yabancı siyasiler ile toplumsal konuları belirledi.

Covid-19 konulu haberler 13 milyonu ulaştı

2019’un aralık ayında ortaya çıkan ve 2020’nin mart ayında pandemi ilan edilen Covid-19 salgını dijital medyada 13 milyon 614 bin 732 gibi oldukça yüksek bir haber sayısıyla en çok yer alan konu oldu. (2019 yılında en çok basında yer alan haber konusu Barış Pınarı harekatı yaklaşık 219 bin habere konu olmuştu.) Bu yıl, pandemi haberlerini 356 bin 58 haber ile Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve 280 bin 433 haberle Ayasofya’nın ibadete açılması haberleri takip etti.

Siyasiler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donal Trump zirvede

Online basında görüşleri ve açıklamalarıyla en çok yer alan siyasi isim 1 milyon 542 bin 87 haber ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İkinci sırada 727 bin 454 haberle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üçüncü sırada da 291 bin 846 haberle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

Yabancı siyasilerin de araştırmaya dahil edilmesiyle 417 bin 549 habere konu olan Donald Trump en çok gündemde yer alan isim olurken, 156 bin 35 haberde Emanuel Macron ve 138 bin 860 haberde Joe Biden’ın da Türk basınının merceğinde olduğu görüldü.

Doktorlar pandemi açıklamalarıyla görünür oldu

Yen tip koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu üyeleri medya tarafından sık sık haber kaynağı olarak kullanıldı. Haberlerde açıklama ve görüşleri ile en çok yer verilen Bilim Kurulu üyeleri, 22 bin 689 haberle Tevfik Özlü, 20 bin 758 haber ile Ateş Kara ve 8 bin 395 haber ile Alpay Azap oldu. Ancak Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen medyada açıklamalarına en çok verilen doktor ise 28 bin 529 haber ile Mehmet Ceyhan olması dikkat çekti.

Toplumsal konular da 2020’nin dikkat çeken başlıkları arasındaydı

B2Press tarafından yürütülen çalışma da sosyal konuların da dijital basında geniş yer bulduğu belirtildi. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önleme amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi 58 bin 661 habere konu oldu. Kadın cinayetleriyle ilgili 34 bin 861 haber dijital basında okuyucuya sunulurken, bu yılın dikkat çekici konularından Hayvan Hakları Yasasıyla ilgili 26 bin 284 haber basında yer aldı.

2020 yılında Türkiye’de en çok yayınlanan ilk 10 haber

1. Covid-19 Pandemisi - 13.614.732

2. Azerbaycan-Ermenistan Çatışması - 356.058

3. Ayasofya’nın ibadete açılması - 280.433

4. İzmir Depremi - 225.704

5. İdlib Şehitleri - 191.634

6. Elazığ Depremi - 136.806

7. Dövizdeki Rekorlar - 90.357

8. George Floyd’un öldürülmesi - 90.691

9. Bahar Kalkanı Harekatı - 59.811

10. Van’da çığ felaketi - 51.973

Dijital basında en çok haber olan 10 siyasi isim

1. Recep Tayyip Erdoğan - 1.542.087

2. Fahrettin Koca - 727.454

3. Süleyman Soylu - 291.846

4. Kemal Kılıçdaroğlu - 231.831

5. Berat Albayrak - 191.950

6. Ekrem İmamoğlu - 175.307

7. Devlet Bahçeli - 161.591

8. Meral Akşener - 101.558

9. Tunç Soyer - 98.120

10. Mansur Yavaş - 77.086

Türk medyasında en habere konu olan 5 yabancı siyasi isim

1. Donald Trump - 417.549

2. Emanuel Macron - 156.035

3. Joe Biden - 138.860

4. Vladimir Putin - 107.033

5. Angela Merkel - 106.063

En çok haber olan 5 doktor

1. Mehmet Ceyhan - 28.529

2. Tevfik Özlü - 22.689

3. Ateş Kara - 20.758

4. Ercüment Ovalı - 8.761

5. Alpay Azap - 8.395

En çok konuşulan 5 sosyal konu

1. İstanbul Sözleşmesi - 58.661

2. Kadın cinayetleri - 34.861

3. Hayvan hakları - 26.284

4. Küresel ısınma - 25.718

5. SMA’lı çocuklar - 17.260