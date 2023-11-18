Türkan Şoray merhum yazar Cengiz Aytmatov'un ailesini ziyaret etti

Kırgızistan'da yapılan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu sinema sanatçısı Türkan Şoray, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ailesine ziyarette bulundu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın başkanlığındaki heyette yer alan Şoray, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Aytmatov'un evini ziyaret etti.

Merhum Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, yazarın oğulları Askar Aytmatov ve Eldar Aytmatov ile eşi Sabira Aytmatova, Türk misafirlere ikramlarda bulundu.

Şoray, fotoğrafının yer aldığı sinema afişi ile Cengiz Aytmatov tablosunun önünde, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve anılarını paylaştı.

Aytmatov ailesi, konuk sanatçıyla gurur duyduklarını ve kendisine hayran olduklarını dile getirdi.

Şoray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün çok mutluyum. Cengiz Aytmatov'un ruhu sanki burada. Buraya ziyaretim, torunlarıyla kucaklaşmam, çok güzel duygular bunlar." dedi.

Roza Aytmatova, bugün kendilerini Türk dünyasının büyük sanatçısı Türkan Şoray'ın ziyarete geldiğini belirterek, "Bu bizim için şeref ve gurur verici. Çünkü kendileri Cengiz'in filmlerinde rol aldı. Bu güzel ve yetenekli kadınla ilgili çok güzel anılarım var." diye konuştu.

Eldar Aytmatov, Türkay Şoray'a, babasının "Kızıl Elma" hikayesinden esinlenerek yaptığı tabloyu hediye etti.