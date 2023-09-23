Türk ve Uluslararası Firmalar, Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde Başarılı Performans Sergiledi

Great Place To Work® tarafından açıklanan Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl 150 organizasyon yer aldı. Bu listede, Türkiye merkezli ve Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu 19 organizasyon da yer buldu. Listeye giren organizasyonlar, Lüksemburg'da düzenlenen törende açıklandılar.

Sahip olduğu verilerle bir işyerini harika hale getiren unsurların neler olduğunu ortaya koyan ve işyeri kültürü ile çalışan deneyimi konusunda global otorite kabul edilen Great Place To Work®, güven temelli işyeri kültürü oluşturarak harika olmayı başaran Avrupa’nın En İyi İşverenleri™’ni açıkladı. Bu yıl listede Türkiye merkezli 12 organizasyon ve Türkiye’de faaliyet gösteren 7 çok uluslu organizasyon yer aldı. 21 Eylül 2023 akşamı Lüksemburg’da düzenlenen ödül töreninde açıklanan listede Trabzon Port, Vega Sigorta, Codeway, Esbaş, Bentego, AssisTT, Akra Hotels, GDZ Elektrik Dağıtım, Architecht Bilişim, Votorantim Çimento ve sahibinden.com Türkiye merkezli şirketler olarak yer aldılar. Çok uluslu şirketler kategorisindeyse DHL Express, AbbVie, Hilton, Cisco, Stryker, Teleperformance ve Novo Nordiskolarak yer aldılar.

Türkiye, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere’de en iyi işverenler listelerine giren şirketlerin aday olduğu Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’nde bu yıl 150 organizasyon bulunuyor. 2023 yılında 2.6 milyon çalışanın dahil olduğu Trust Index™ anketinden elde edilen verilerle belirlenen liste, çalışan sayısına göre 4 kategoriye ayrılıyor: Küçük (10–49 çalışan sayısı); Orta (50–499 çalışan sayısı); Büyük (500+ çalışan) ve Çok Uluslu (Multinational).

Eyüp Toprak: “150 şirketin içerisinde Türkiye merkezli ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu 19 organizasyon var”

Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’nin, Türkiye merkezli ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu organizasyonlarda uluslararası seviyede güven temelli kurum kültürü oluşturulduğunun kanıtı olduğunu belirten Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Listede yer alan 19 organizasyonu gönülden tebrik ediyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi insan odaklı ve güven temelli kurum kültürü oluşturma konusunda Türkiye’nin Avrupa ve dünya ile yarışır seviyede olduğunu gördük. Bu yılki liste oluşturulurken dönüşen iş dünyasında çalışanların aidiyet açısından önemsedikleri başlıkların esnek çalışma modeli, iş arkadaşları tarafından önemsenme, psikolojik ve duygusal olarak sağlıklı işyeri deneyimi gibi konular olduğunu gördük. Ayrıca listede yer alan çalışanların yüzde 88'i organizasyonlarında kalmak isterken bu rakam standart organizasyonlarda sadece yüzde 58 oldu” dedi.

Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi nasıl belirlendi?

Great Place To Work®, şirketlerin işveren programlarını analiz ediyor ve ülkelerinde Yılın En İyi İşverenleri™ Listesi’nde yer almış organizasyonları Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’ne aday organizasyonlar olarak belirliyor. 2023 Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi oluşturulurken 2.6 çalışanın işyeri deneyimini gösteren Trust Index™ anketi verileri incelendi. Değerlendirmede Türkiye, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere yer aldı.

Liste, organizasyonların çalışan sayısına göre 4 farklı kategoriye ayrıldı: Küçük (10–49 çalışan sayısı); Orta (50–499 çalışan sayısı); Büyük (500+ çalışan) ve Çok Uluslu (Multinational). Çok uluslu organizasyonların aynı zamanda bölgedeki birden fazla ülkede harika işyerleri yaratma çabaları da değerlendirildi. Bu organizasyonlar, en az üç Avrupa ulusal listesinde yer almalıydı ve dünya genelinde en az 1.000 çalışana sahip olmalıydı. Ayrıca burada çalışanların en az yüzde 40'ı (veya 5.000’i) genel merkez ülkesinin dışında çalışıyor olmalıydı.

Great Place To Work® Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi

Küçük (10-49 çalışan sayısı)

Trabzon Port MOZOO Patientnämndens förvaltning Region Stockholm Schwerlast Aleksandra Ledwig Kolibri Hatmill Hoivatilat Oyj The Broadline Group bspoke Accuracy Summiteers Arkeon GmbH Untile Sepaga E.M.I. Yodeck (Flipnode) Louisenlund Bosted Baringa Partners baseVISION AG Salonkee ResourceiT BESONDERS SEIN GmbH Vega Sigorta Valoris Real Estate Smitten Dating Ensolution

Orta (50-499 çalışan sayısı)

Blue Bricks LummeCo Easi Braze Lansinoh Codeway Hack The Box Dedicare Elvenite Brichard Immobilien GmbH CSP AG Bending Spoons Theramex Healthcare Spain UPTOO Coverflex Statkraft Ireland Ltd. Van Tornhaut Precis Digital Idego Group AKABI XM Cyprus mnemonic Software DELSOL Distilled iteratec GmbH CTG IT Solutions Info Quest Technologies Evolved Search Netgain Aava & Bang Mobilee Axxes e-dialog GmbH ESBAŞ Bentego ELEVATE willhaben internet service GmbH & Co KG Reverse SpA Mitchell McDermott Carl Ras Mind Source inspirit365 Cloudera International Limited ONE Slalom Cívica Software XM Greece Incentro Castra Group AB Sweden St. Gereon Seniorendienste GmbH

Büyük (500+ çalışan sayısı)

AFAS Software adesso SE Baringa AssisTT Sparbanken Skåne Epsilon Net Sensirion AG Beierholm Sii Polska Norgeshus Amdocs Development Ltd Noesis Sorgenia Savonia-ammattikorkeakoulu Workhuman WAVESTONE France Reale Seguros Generales Bel&Bo Akra Hotels SoftServe Poland Vector Informatik GmbH KAFKAS V., SA AFTER’S COOL Cpl Extia France Tre Home Group Limited PELAYO illimity Cembra Provincie Oost-Vlaanderen MC2I Softcat plc MaibornWolff GmbH Sollers Consulting Sp. z o.o. Votorantim Cimentos Woodie's GDZ Elektrik Dağıtım Kaizen Gaming Coöperatie Univé Synoptik Sweden AB Banca March Architecht Bilişim Secure Trust Bank Group Objectivity Magellan Partners I.K. Hofmann GmbH Laya Healthcare ELECTRO DEPOT FRANCE Sahibinden.com

Çok Uluslu (Multinational)