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Türk ve Uluslararası Firmalar, Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde Başarılı Performans Sergiledi

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Türk ve Uluslararası Firmalar, Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde Başarılı Performans Sergiledi
Great Place To Work® tarafından açıklanan Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl 150 organizasyon yer aldı. Bu listede, Türkiye merkezli ve Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu 19 organizasyon da yer buldu. Listeye giren organizasyonlar, Lüksemburg'da düzenlenen törende açıklandılar.

Great Place To Work® tarafından açıklanan Avrupa En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl 150 organizasyon yer aldı. Bu listede, Türkiye merkezli ve Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu 19 organizasyon da yer buldu. Listeye giren organizasyonlar, Lüksemburg'da düzenlenen törende açıklandılar.

Sahip olduğu verilerle bir işyerini harika hale getiren unsurların neler olduğunu ortaya koyan ve işyeri kültürü ile çalışan deneyimi konusunda global otorite kabul edilen Great Place To Work®, güven temelli işyeri kültürü oluşturarak harika olmayı başaran Avrupa’nın En İyi İşverenleri™’ni açıkladı. Bu yıl listede Türkiye merkezli 12 organizasyon ve Türkiye’de faaliyet gösteren 7 çok uluslu organizasyon yer aldı. 21 Eylül 2023 akşamı Lüksemburg’da düzenlenen ödül töreninde açıklanan listede Trabzon Port, Vega Sigorta, Codeway, Esbaş, Bentego, AssisTT, Akra Hotels, GDZ Elektrik Dağıtım, Architecht Bilişim, Votorantim Çimento ve sahibinden.com Türkiye merkezli şirketler olarak yer aldılar. Çok uluslu şirketler kategorisindeyse DHL Express, AbbVie, Hilton, Cisco, Stryker, Teleperformance ve Novo Nordiskolarak yer aldılar.

Türkiye, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere’de en iyi işverenler listelerine giren şirketlerin aday olduğu Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’nde bu yıl 150 organizasyon bulunuyor. 2023 yılında 2.6 milyon çalışanın dahil olduğu Trust Index™ anketinden elde edilen verilerle belirlenen liste, çalışan sayısına göre 4 kategoriye ayrılıyor: Küçük (10–49 çalışan sayısı); Orta (50–499 çalışan sayısı); Büyük (500+ çalışan) ve Çok Uluslu (Multinational).

Eyüp Toprak: “150 şirketin içerisinde Türkiye merkezli ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu 19 organizasyon var”

Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’nin, Türkiye merkezli ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu organizasyonlarda uluslararası seviyede güven temelli kurum kültürü oluşturulduğunun kanıtı olduğunu belirten Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Listede yer alan 19 organizasyonu gönülden tebrik ediyoruz. Pek çok konuda olduğu gibi insan odaklı ve güven temelli kurum kültürü oluşturma konusunda Türkiye’nin Avrupa ve dünya ile yarışır seviyede olduğunu gördük. Bu yılki liste oluşturulurken dönüşen iş dünyasında çalışanların aidiyet açısından önemsedikleri başlıkların esnek çalışma modeli, iş arkadaşları tarafından önemsenme, psikolojik ve duygusal olarak sağlıklı işyeri deneyimi gibi konular olduğunu gördük. Ayrıca listede yer alan çalışanların yüzde 88'i organizasyonlarında kalmak isterken bu rakam standart organizasyonlarda sadece yüzde 58 oldu” dedi.

Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi nasıl belirlendi?

Great Place To Work®, şirketlerin işveren programlarını analiz ediyor ve ülkelerinde Yılın En İyi İşverenleri™ Listesi’nde yer almış organizasyonları Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi’ne aday organizasyonlar olarak belirliyor. 2023 Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi oluşturulurken 2.6 çalışanın işyeri deneyimini gösteren Trust Index™ anketi verileri incelendi. Değerlendirmede Türkiye, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İngiltere yer aldı.

Liste, organizasyonların çalışan sayısına göre 4 farklı kategoriye ayrıldı: Küçük (10–49 çalışan sayısı); Orta (50–499 çalışan sayısı); Büyük (500+ çalışan) ve Çok Uluslu (Multinational). Çok uluslu organizasyonların aynı zamanda bölgedeki birden fazla ülkede harika işyerleri yaratma çabaları da değerlendirildi. Bu organizasyonlar, en az üç Avrupa ulusal listesinde yer almalıydı ve dünya genelinde en az 1.000 çalışana sahip olmalıydı. Ayrıca burada çalışanların en az yüzde 40'ı (veya 5.000’i) genel merkez ülkesinin dışında çalışıyor olmalıydı.

Great Place To Work® Avrupa’nın En İyi İşverenleri™ Listesi

Küçük (10-49 çalışan sayısı)

  1. Trabzon Port
  2. MOZOO
  3. Patientnämndens förvaltning Region Stockholm
  4. Schwerlast Aleksandra Ledwig
  5. Kolibri
  6. Hatmill
  7. Hoivatilat Oyj
  8. The Broadline Group
  9. bspoke
  10. Accuracy
  11. Summiteers
  12. Arkeon GmbH
  13. Untile
  14. Sepaga E.M.I.
  15. Yodeck (Flipnode)
  16. Louisenlund Bosted
  17. Baringa Partners
  18. baseVISION AG
  19. Salonkee
  20. ResourceiT
  21. BESONDERS SEIN GmbH
  22. Vega Sigorta
  23. Valoris Real Estate
  24. Smitten Dating
  25. Ensolution

Orta (50-499 çalışan sayısı)

  1. Blue Bricks
  2. LummeCo
  3. Easi
  4. Braze
  5. Lansinoh
  6. Codeway
  7. Hack The Box
  8. Dedicare
  9. Elvenite
  10. Brichard Immobilien GmbH
  11. CSP AG
  12. Bending Spoons
  13. Theramex Healthcare Spain
  14. UPTOO
  15. Coverflex
  16. Statkraft Ireland Ltd.
  17. Van Tornhaut
  18. Precis Digital
  19. Idego Group
  20. AKABI
  21. XM Cyprus
  22. mnemonic
  23. Software DELSOL
  24. Distilled
  25. iteratec GmbH
  26. CTG IT Solutions
  27. Info Quest Technologies
  28. Evolved Search
  29. Netgain
  30. Aava & Bang
  31. Mobilee
  32. Axxes
  33. e-dialog GmbH
  34. ESBAŞ
  35. Bentego
  36. ELEVATE
  37. willhaben internet service GmbH & Co KG
  38. Reverse SpA
  39. Mitchell McDermott
  40. Carl Ras
  41. Mind Source
  42. inspirit365
  43. Cloudera International Limited
  44. ONE
  45. Slalom
  46. Cívica Software
  47. XM Greece
  48. Incentro
  49. Castra Group AB Sweden
  50. St. Gereon Seniorendienste GmbH

Büyük (500+ çalışan sayısı)

  1. AFAS Software
  2. adesso SE
  3. Baringa
  4. AssisTT
  5. Sparbanken Skåne
  6. Epsilon Net
  7. Sensirion AG
  8. Beierholm
  9. Sii Polska
  10. Norgeshus
  11. Amdocs Development Ltd
  12. Noesis
  13. Sorgenia
  14. Savonia-ammattikorkeakoulu
  15. Workhuman
  16. WAVESTONE France
  17. Reale Seguros Generales
  18. Bel&Bo
  19. Akra Hotels
  20. SoftServe Poland
  21. Vector Informatik GmbH
  22. KAFKAS V., SA
  23. AFTER’S COOL
  24. Cpl
  25. Extia France
  26. Tre
  27. Home Group Limited
  28. PELAYO
  29. illimity
  30. Cembra
  31. Provincie Oost-Vlaanderen
  32. MC2I
  33. Softcat plc
  34. MaibornWolff GmbH
  35. Sollers Consulting Sp. z o.o.
  36. Votorantim Cimentos
  37. Woodie's
  38. GDZ Elektrik Dağıtım
  39. Kaizen Gaming
  40. Coöperatie Univé
  41. Synoptik Sweden AB
  42. Banca March
  43. Architecht Bilişim
  44. Secure Trust Bank Group
  45. Objectivity
  46. Magellan Partners
  47. I.K. Hofmann GmbH
  48. Laya Healthcare
  49. ELECTRO DEPOT FRANCE
  50. Sahibinden.com

Çok Uluslu (Multinational)

  1. DHL Express
  2. AbbVie
  3. Hilton
  4. Cisco
  5. Salesforce
  6. Stryker
  7. Teleperformance
  8. Hilti
  9. Cadence
  10. Novo Nordisk
  11. SC Johnson
  12. Specsavers
  13. Kiabi
  14. Admiral Group
  15. Volkswagen Financial Services
  16. Sopra Steria
  17. Amgen
  18. W. L. Gore
  19. Deloitte
  20. Bacardi
  21. Bristol-Myers Squibb
  22. RSM
  23. Robert Half
  24. Equinix
  25. Ansys

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