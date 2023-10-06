Türk Telekom'dan Beklenmedik İnternet Kesintisi Açıklaması! 11 Şehri Etkileyen İnternet Kesintisi Olacak

Her ne kadar teknoloji ilerlemekte ve internet altyapısı sürekli gelişmekte olsa da, kesintiler kaçınılmaz olabilmektedir. Bu kesintiler, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde birçok yerde zaman zaman meydana gelmektedir.

Türkiye’de İnternet Kesintisi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 11 şehrinde büyük bir internet kesintisi yaşandı. Bu durum, birçok vatandaşın "Faturamı ödedim mi?" sorusunu sormasına neden oldu. Bu olayın ardından, vatandaşlar kesintinin sebebini ve ne zaman sona ereceğini merak ederek sorgulamalarda bulundu.

Türk Telekom'dan Açıklama

Yaşanan bu kesinti ile ilgili olarak Türk Telekom, resmi web sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kesintinin planlı bir çalışma sonucu meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda kesintinin ne kadar süreceği ve ne zaman sona ereceği hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Türkiye'de İnternet Kesintisi Yaşayacak İller