Türk Telekom için “444 0 375 ve 0555 555 1 500”ü dikkate alın

Türk Telekom, kampanyalar için müşteri aramalarını 444 0 375 ve 0555 555 1 500 numaralı hatlarda topladı. Buna göre Türk Telekom, müşterileri için kampanya aramalarını artık internet için sadece 444 0 375’ten, mobil hatlar için ise sadece 0555 555 1 500’den yapıyor. İster ev interneti ister iş yeri interneti olsun Türk Telekom adına gelen tüm kampanya aramalarının hepsi 444 0 375’ten, Türk Telekom Mobil adına gelen tüm kampanya aramaları ise 0555 555 1 500’den yapılıyor.

Sürekli bilgilendirme yapılıyor

Bilindiği gibi Türk Telekom illegal aramalarla ilgili abonelerini mağdur olmamaları için sürekli bilgilendiriyor, SMS gönderiyor ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapıyor. Türk Telekom ev / iş yeri interneti kullanan abonelerini kampanya bilgilendirmesi için sadece 444 0 375 numaralı hattından ararken başka hiçbir hattından ev / iş yeri interneti için kampanya araması yapmıyor. Türk Telekom Mobil adına da kampanya bilgilendirmeleri sadece 0555 555 1 500’den yapılıyor, bu numara haricinde başka bir hattan mobil için kampanya araması yapılmıyor.

Türk Telekom; kampanya bilgilendirmeleri için sadece belirtilen numaralardan gelen çağrıların kabul edilmesi gerektiğine ve başka hatlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Türk Telekom adına yapılan açıklamada, “Türk Telekom olarak müşterilerimizi kampanya ve taahhüt aramalarında Türk Telekom Mobil için sadece 0555 555 1 500, Türk Telekom Evde İnternet için ise 444 0 375 hattından aramaktayız. Müşterilerimizin bu numaralar haricinde yapılan aramalarda, Türk Telekom adına aradığını söyleyen ve Online İşlemler şifresini isteyerek paket, tarife veya fatura işlemleri ile ilgili talepte bulunan kişilere itibar etmemesini ve şifrelerini paylaşmamasını önemle rica ederiz.” denildi.