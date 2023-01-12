Türk şirketi Cezayir’de çölde tarım yapmaya başladı

CEZAYİR (AA) – Türk Dekinsan Grup bünyesinde faaliyet gösteren Sarl Dunaysır Şirketi, Cezayir’in Büyük Sahra Çölü’nde bulunan Adrar kentinde tarım projesi hayata geçirdi.

Sarl Dunaysır Şirketi, Cezayir’in güneyindeki Adrar kenti kırsalında 4 bin hektarlık alanda hayata geçirdiği tarım projesi kapsamında buğday başta olmak üzere arpa, yonca ve mercimek üretimi yapacak.

Adrar Valisi Behlül el-Arabi’nin ziyaret ettiği proje alanında, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile büyükelçilik yetkilileri de incelemelerde bulundu.

Sarl Dunaysır Şirketi Müdürü Hakkı Keleşoğlu, AA muhabirine, geçen yıl test amaçlı yaptıkları çölde tarım projesini 2023’ün ilk günleri itibariyle profesyonel olarak başlattıklarını söyledi.



Keleşoğlu, şu ana kadar 420 hektarlık alanda ekim yaptıklarına ve 60 bin ağaç diktiklerine dikkati çekerek, “Hedefimiz, 3 bin hektar alanda daha tarla tarımı, 300 hektar alanda meyvecilik, 4 hektar alanda da profesyonel seralarda sebzecilik yapmak.” dedi.

Buğday başta olmak üzere arpa, yonca, mercimek ektiklerini ve çeşitli meyve ağaçları diktiklerini vurgulayan Keleşoğlu, “Tarımın yanı sıra hayvancılık da yapacağız. İlk etapta küçükbaş hayvancılık ile başlangıç yapıldı, önümüzdeki günlerde de büyükbaş hayvanların alınması hedefleniyor.” ifadesini kullandı.

Keleşoğlu, Türkiye ile Cezayir arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, Adrar Valisi el-Arabi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Çölde tarım yapmak

Çölde tarım yapmanın zorluğuna vurgu yapan Keleşoğlu, çölde imkanlarının kısıtlı olduğunu söyledi.

Keleşoğlu, “Çölde tarım yapmak klasik tarım yapmaktan çok daha zor. Bunun için sabırlı olmak ve gayret etmek gerekiyor. Çölde hem yaşamsal hem de teknik olanaklar kısıtlı.” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin sanayi zincirini hayata geçirmek olduğunu belirten Keleşoğlu, “Teknik donanıma sahip ekibimizle yola çıkarak iyi şekilde organize oluyoruz. Hedeflerimiz arasında entegre tesisler kurup mahsullerin işlenerek paketlenmesine kadar olan sanayi zincirini hayata geçirmek var.” dedi.

Keleşoğlu, Cezayir’in güneyindeki çölde tarım yapmanın ayrıcalığını ise enerji ve iş gücü maliyetinin düşüklüğü ve yer altı sularına ulaşım kolaylığı olarak değerlendirdi.