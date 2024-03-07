Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadelesi: Son Bir Haftada 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlılıkla yürüttüğü terörle mücadele operasyonları sonuç vermeye devam ediyor. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün aktardığına göre, özellikle Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, son bir hafta içerisinde 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle Mücadelede Kararlı Adımlar

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın terörle mücadelesindeki kararlılığını vurgulayarak, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirtti. Aktürk'e göre, 2024 yılının başından itibaren, Irak'ın kuzeyinde 204, Suriye'nin kuzeyinde ise 315 olmak üzere toplam 519 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda Elde Edilen Başarılar

Son dönemde dikkat çeken operasyonlardan biri de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde gerçekleşti. TSK'nın yürüttüğü arama-tarama faaliyetleri neticesinde, teröristlere ait sığınaklarda çok sayıda havan mühimmatı ele geçirildi. Bu başarılar, terör örgütlerinin lojistik yapılarının da etkili bir şekilde hedef alındığını gösteriyor.

Suriye'de Güvenlik ve Huzur Ortamının Korunması

Suriye'deki operasyon bölgelerinde sağlanan güvenlik ve huzur ortamı, bölge halkının hayatını olumlu yönde etkiliyor. Tuğamiral Aktürk, bu huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine anında karşılık verildiğini, böylece bölgedeki istikrarın korunduğunu ifade etti. Ayrıca, Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüşleri için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişlerin Önlenmesi

Sınırlardaki güvenlik önlemleri sayesinde yasa dışı geçiş girişimleri büyük oranda engelleniyor. Son bir haftada, aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 161 kişi yakalanırken, 1571 kişi sınırı geçemeden engellendi. Bu rakamlar, 2024 yılı başından itibaren yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanların sayısının 1609'a, engellenen kişi sayısının ise 31 bin 586'ya ulaştığını gösteriyor.