Türk Savunma Sanayisinin Yıldızı HÜRKUŞ: Milli Güç ve Yenilikçi Teknoloji

Türk savunma sanayisi, kendi bünyesinde geliştirilen hava araçları ve milli silah sistemleriyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu yenilikçi dönüşümün öne çıkan örneklerinden biri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağıdır.

HÜRKUŞ'un Gelişmiş Özellikleri ve Entegrasyon Süreci

HÜRKUŞ, modern savaş alanlarının gereksinimlerine cevap veren, düşük maliyetli ve yüksek operasyonel yeteneklere sahip bir platform olarak tasarlandı. HÜRKUŞ-C, silahlı varyant olarak adlandırılır ve bu model, kullanıcılarına zorlu coğrafyalarda, farklı hava şartlarında üstün performans sunma kapasitesine sahiptir. 750 kilograma kadar geniş faydalı yük kapasitesi ile donatılmıştır ve gece-gündüz koşullarında etkin görev yapabilme yeteneğine sahiptir.

Milli Mühimmat Entegrasyonu ve Test Başarıları

HÜRKUŞ'un gelişimi, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşları olan ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE ile işbirliği içinde gerçekleşti. Bu işbirliği sayesinde, L-UMTAS, CİRİT, MAM-L ve TOGAN gibi milli mühimmatların entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca, EHSİM tarafından geliştirilen "flare" sistemi, HÜRKUŞ-C'ye ısıya duyarlı füzelerden korunma yeteneği kazandırdı.

Lazer Güdümlü Kiti (LGK)-81 ile Artan Vuruş Hassasiyeti

HÜRKUŞ, en son olarak ASELSAN tarafından üretilen Lazer Güdüm Kiti (LGK)-81 ile donatıldı. Bu sistem, MK-81 genel maksat bombalarını yüksek hassasiyet ve maliyet etkinliğiyle hedefe yönlendiriyor. LGK'nin sağladığı yüksek vuruş hassasiyeti, genişletilmiş atış zarfı ve düşük ikincil hasar, HÜRKUŞ'u modern muharebe alanlarında vazgeçilmez bir araç haline getiriyor.