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Türk Kızılayı’ndan Şok Açıklama: Gazze’deki Ekibimize Ulaşamıyoruz!

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Türk Kızılayı’ndan Şok Açıklama: Gazze’deki Ekibimize Ulaşamıyoruz!
Son gelişmeler ışığında, Türk Kızılay, Gazze'de faaliyet gösteren ekibiyle iletişim kuramadığını duyurdu. Sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, iletişim kanallarının tamamen kapalı olduğunu ve insani yardım çalışanları hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti.

Son gelişmeler ışığında, Türk Kızılay, Gazze'de faaliyet gösteren ekibiyle iletişim kuramadığını duyurdu. Sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, iletişim kanallarının tamamen kapalı olduğunu ve insani yardım çalışanları hakkında ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Bu durumda, sivillerin, insani yardım çalışanlarının, sağlık profesyonellerinin ve tesislerin güvenliği öncelikli olmalıdır.

Gazze'de İletişim Engeli ve Fahrettin Altun'un Eleştirisi

İletişim Bakanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de uyguladığı iletişim engelleri konusunda sert bir dil kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki iletişim kanallarını kesmesi ve sivilleri koruma görevini yerine getirmemesi, temel insan haklarına olan saygısızlığını bir kez daha ortaya koymaktadır," dedi. Altun, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara ve iletişim haklarına yapılan müdahalelere dikkat çekti.

İsrail'in Uluslararası İletişim Engeli ve Savaş Suçu İddiası

Altun, İsrail'in Gazze'yi uluslararası arenadan izole etme çabalarına vurgu yaparak, bu eylemlerinin savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, "Batı'nın bu eylemler karşısında sessiz kalması, onları da bu suça dahil eder" ifadesini kullandı. Gazze'deki sivil halkın haklarının ihlal edilmesi ve toplu şekilde cezalandırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. İsrail'in bu tür saldırılarına sessiz kalanların, bu eylemlerinin tarihsel bir leke olarak anılacağının bilincinde olması gerektiğini vurguladı. Son olarak, Filistinlilerin temel haklarına yapılan saldırılara karşı İsrail'i kınadığını ve bu zulmün sona ermesi gerektiğini belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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