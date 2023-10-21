Türk Kızılay Gazze’deki Hastanelerin 30 Günlük Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Türk Kızılayı, Gazze şehrinin abluka altında bulunması ve elektrik kesintilerinin iki haftadır devam etmesi nedeniyle acil yardım sağlama misyonunu yerine getiriyor. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı'nın acil yardım çağrısı ve öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların akaryakıt gereksinimini karşılamak amacıyla 400 bin litre akaryakıt desteği sunuyor.

Filistin Kızılay’ına nakdi yardım

Gazze’deki hastanelerin 30 günlük elektrik ihtiyacını karşılamak için Filistin Kızılayına 400 bin litre akaryakıt bedeli 600 bin dolar destekte bulunuyor. Akaryakıt teminini Filistin Kızılayı çeşitli yollarla sağlamaya çalışacak.

Türk Kızılayı Gazze’de

Türk Kızılayı akaryakıt desteğinin yanında Gazze’ye diğer insani ihtiyaçlar için de destek olmaya çalışıyor. Mısır'a ulaştırılan üç uçak yardım malzemesinin yani sıra tamamen tibbi malzeme taşıyacak olan 4. Uçak için de Kızılay malzeme tedariğini sürdürüyor. Ayrıca Mısır'da bulunan Türk Kızılay ekibi, Mısır Kızılayı ile birlikte gerek yerelden tedarik edilen gerekse Türkiye'den sevk edilmeye devam eden/edecek ayni yardımların koordinasyonu ve Gazze'ye sevki için çalışmalarına devam ediyor.