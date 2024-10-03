Türk Halkının Yüzde 89,4’üne Göre, İsrail’in Türkiye Topraklarında Gözü Var! Areda Survey araştırma şirketinin İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırının sabahında Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor!

İsrail’in Gözü Türkiye Topraklarında mı?

İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a kara harekâtı düzenlemesi Orta Doğu’daki savaşın boyutunu değiştirdi. BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’nun İran’a yönelik, “Bizi vurursanız biz de sizi vururuz. İsrail'in kolu İran'da her yere uzanabilir. Bu tüm Ortadoğu için de geçerli.” ifadelerinin ardından İran, İsrail’e balistik füze saldırıları gerçekleştirdi ve bölgedeki gerilim daha da tırmandı. Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır.” sözleri yeniden gündeme geldi. Peki, Türk halkı bu konu hakkında ne düşünüyor?

Areda Survey araştırma şirketinin, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırının sabahında Türkiye genelinde 1.100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü, İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor. Yüzde 10,6’sı ise böyle bir durumunun olduğunu düşünmüyor.

Araştırma şirketinin, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği araştırmada da Türk halkına aynı soru yöneltilmiş ve bu oran yüzde 81,6 olarak kayıtlara geçmişti. Birkaç ay içerisinde oranlara yansıyan bu artış, İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimali olduğu algısını da güçlendiriyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 02 Ekim 2024 tarihinde yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.