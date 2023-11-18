Türk Eczacıları Birliği'nden Gazze için barış çağrısı

Türk Eczacıları Birliği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının şiddetinin gün geçtikçe arttığını belirtilerek, yaşanan vahşetin durdurulması için uluslararası bütün kuruluşları acilen harekete geçmeye çağırdı.

Türk Eczacıları Birliği, devam eden 44. Olağan Büyük Kongresi'nde 56 bölge eczacı odası ve birliğin Büyük Kongre delegeleri adına "Gazze İçin Barış Çağrısı" yayımladı.

Filistin'in on yıllardır baskı altında var olma mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, Filistin'in 7 Ekim'den bu yana "başka bir zulümle" karşı karşıya kaldığı ve İsrail hükümetinin Gazze'de hastane, okul, ibadethane ayırt etmeksizin hasta, çocuk ve masum sivillere karşı vahşice saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bütün dünyanın gözleri önünde ağır bir insanlık suçu işlendiği vurgulanarak, İsrail hükümetince en ufak bir insani yardıma bile ulaşmakta güçlük çeken masum sivillere tarifi imkansız bir zulmün yaşatıldığı kaydedildi.

Saldırıların dozunun gittikçe arttığına işaret edilen açıklamada, "Saldırılar artık Filistinlilerin mevcudiyetine, ulusal kimliğine, toprağına ve insani kimliğine karşı bir savaş niteliği kazanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"İnsanlık, bu zulme göz yumdukça hayatını kaybeden çocukların hikayelerini daha çok dinleyecek"

Açıklamada, sağlık çalışanlarının, hastaların, çocukların ve masum sivillerin yaşamını yitirdiği savaşın "bütün dünyanın utancı" haline geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık, bu zulme göz yumdukça hayatını kaybeden çocukların hikayelerini daha çok dinleyecektir. Gazze'de yaşanan ve yakın tarihte benzeri olmayan bu vahşetin durdurulması için uluslararası bütün kuruluşlar acilen harekete geçmek zorundadır. İlk aşamada yüzbinlerce insanın ihtiyacı olan insani yardıma güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için, uluslararası hukuka uygun şekilde acil insani ateşkese ihtiyaç bulunmaktadır.

Bizler insan hayatını korumayı kendisine ilke edinmiş bir meslek grubunun temsilcileri olan eczacılar olarak, masum sivilleri hedef alan, binlerce Filistinlinin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. İsrail'in giderek artan saldırgan tutumunun durdurulması ve Ortadoğu'da yeniden barışın tesis edilmesi için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları acilen göreve davet ediyoruz."