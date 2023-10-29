Türk Dişhekimleri Taleplerini Meclise İletti

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) üyeleri, Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nde sektör sorunlarını masaya yatırdı.

TDB Genel BaşkanıA. Tarık İşmen ve TDB yöneticileri, taleplerinin yer aldığı bir raporu ve 25 bin diş hekiminin imzasını TBMM’ye götürdü.

“Artık DişHekimlerinin Sesini Duyma Zamanı” başlıklı bir açıklama yapan İşmen, “Bütün çağrılarımıza rağmen Türkiye’de dişhekimliği fakültesinin açılması durdurulamıyor. Her türlü itirazımıza rağmen her yıl artan kontenjanlarla bu meslek yapılamaz hale geliyor. Yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalı.Diş hekimleri kamuda daha fazla istihdam edilmeli. Taşeron dişhekimliği kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Milletvekilleriyle görüşen Türk Diş Hekimleri Birliği şu taleplerde bulundu:“Meslek dışı kişiler ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz, yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalıdır. SSK ve Bağkurdan emekli olan diş hekimlerine de ilave ödeme verilmelidir. Dişhekiminin yanında başka bir diş hekimi de çalışabilmelidir. Dişhekimleri daha fazla sayıda ve daha yaygın şekilde kamuda istihdam edilmelidir. Muayenehane açılışında hizmetin nitelikli sunumuyla ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesi istenmemelidir. Dişhekimlerine yeşil pasaport verilmelidir. Taşeron diş hekimliği kabul edilemez”

VATANDAŞ DİŞSİZ, DİŞ HEKİMLERİ İŞSİZ

Mevcut diş hekimliği fakültesi sayısının ihtiyacın çok ötesinde olduğunu belirten İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) BaşkanıDeniz Çağında da, bu durumun işsizliği, rekabeti artırdığını ve dolayısıyla da hizmet kalitesinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.