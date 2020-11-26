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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan kişiye para cezası kesildi.

Kale bölgesinde ölü yaban keçisi bulan vatandaşlar, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrası yaban keçisini avlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yaban keçisini avladığı tespit edilen kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.

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