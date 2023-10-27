Tunç: Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Atacağımız adımlarla vatandaşlarımızın özellikle yargı hizmetlerinden en kaliteli, en adil, en etkin şekilde yararlanabilmesinin gayreti içerisinde olacağız. O nedenle Türkiye Yüzyılı, adaletin de yüzyılı olsun diyoruz." dedi.

Bakan Tunç, bir dizi program için geldiği Sakarya'da Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleriyle görüştükten sonra Sakarya Adliyesi'nin yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminde Valilik binasının işgal girişimine uğradığını hatırlatarak, bağımsızlık, vatan ve bayrak için canı pahasına mücadele edenleri saygıyla selamladı.

Tunç, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyerek, soykırım yapan, savaş suçu işleyen, çocukları, kadınları katleden, acımasızca sivillerin üzerine bombalar yağdıran saldırganları lanetledi.

Akan kanın bir an önce durması gerektiğini, bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye başından beri Filistin davasına sahip çıkıyor. Filistin'de Filistinlilerin bir devleti olması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Orada çözümün iki devletli bir yapıda olduğunu, 1967 sınırlarında Doğu Kudüs başkenti olan bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini başından beri söylüyoruz ama maalesef dünya buna sessiz kalıyor. Maalesef İsrail'in işgal ettiği topraklarda zulüm devam ediyor."

Bakan Tunç, uluslararası kuruluşların diğer konularda olduğu gibi bu insanlık suçu karşısında görevlerini yerine getirmediğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ateşkes önerilerini ABD'nin veto ettiğini anımsattı.

İnsani yardımların da engellendiğine dikkati çeken Tunç, "Siz dünyanın milletlerinin güvenliği için mi varsınız yoksa savaş için mi, bombalar için mi? Maalesef bu duyarsızlık, uluslararası kuruluşların, önceki sorunlarda olduğu gibi Filistin'deki problemde de çözümsüz kaldığını gösteriyor." dedi.

Tunç, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanarak çocukların kurtarılmasını temenni ederek, Türkiye olarak o çocukların, hastanelerin imdadına insani yardım ve diğer desteklerle devam ettiklerini aktardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yarın düzenlenecek "Filistin'e Destek ve İsrail'i Kınama" mitingine vatandaşları davet eden Tunç, haksızlığı, hukuksuzluğu ve savaş suçuna karşı gelmeyi dünyaya hep birlikte haykıracaklarını kaydetti.

"Güçlü Türkiye'yi hız kesmeden Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz"

Adalet Bakanı Tunç, devleti ilelebet payidar kılmanın olmazsa olmazının adalet olduğunu vurgulayarak, toplumun ideal düzene ancak adaletle ulaşacağını, adaletin mülkün ve meşruiyetin temeli olduğunu belirtti.

Atılan her adımda adaletin tesisini, halka tecellisini, hızını ve kalitesini artırmayı esas aldıklarının altını çizen Tunç, çalışmalarının merkezine hep insanı koyarak hareket ettiklerini söyledi.

Tunç, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere değinerek, bölgede yıkılan 15 adliye binası için hızlı şekilde projelerin tamamlandığını, ihaleleri yaptıklarını anlattı.

Güçlü Türkiye'yi hız kesmeden Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını dile getiren Tunç, "Hukukun üstünlüğünü ve adaleti esas alan yönetim anlayışımızla temel hak ve özgürlükleri genişlettik, genişletmeye de devam ediyoruz. Demokrasinin standartlarını yükselttik, yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Tunç, 1990'lı yıllara, parlamenter sistemin sıkıntılarına atıfta bulunarak, "sessiz devrim" denilen reformlarla temel hak ve özgürlükler konusunda daha iyi noktalara gelindiğini anlattı.

Bakan Tunç, Anayasa'da yapılan değişikliklerle temel hak ve özgürlükleri tahkim ettiklerini vurgulayarak, yargıda birçok alanda yapılan değişikliklerden bahsetti.

En önemli reformun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğuna değinen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır krizler üreten, muhtıralar üreten, darbeler üreten parlamenter sistem yerine, Cumhuriyet'i güçlendiren, demokrasiyi güçlendiren, milli iradeyi esas alan, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek kuvvetler ayrılığını demokrasinin ön şartı olan yasamanın, yürütmenin, yargının birbirinden ayrı olduğu ancak birbiriyle uyumlu olduğu, birbirini denetlediği bir yönetim sistemine adım atarak önemli bir reforma da milletimizin desteğiyle imza attık."