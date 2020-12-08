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Tüm Türkiye’den genç kızlar hedeflerine ulaşmak için harekete geçti

Genç kızları başarıya olan inanca, kendini keşfetmeye, içindeki gücü fark etmeye davet ederek 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nı başlatan ve 100 günde 100 kıza koçluk desteği verecek olan Molped, 80 ilden başvuru aldı.

Tüm Türkiye’den genç kızlar hedeflerine ulaşmak için harekete geçti

Türkiye genelinde 3.200 genç kızın başvuruda bulunduğu destek programının kazananları, her biri kendi alanında uzman, farklı disiplinlerde tecrübesi olan jüri üyeleri tarafından belirlendi. 'Kız Sözü' kampanyasının marka yüzü olan Elçin Sangu da jüri üyeleri arasındaydı.

Molped, programa katılmaya hak kazanan 100 genç kıza, 100 gün boyunca unvanlı koçlarla eşlik edecek; genç kızların hedeflerine, hayallerine ulaşmaları konusunda yol haritası çizecek.Hayat Kimya Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez"Bugüne dek kendisini hep genç kızların en yakın arkadaşı olarak gören Molped markamız, programla birlikte genç kızların hayallerine, hedeflerine ortak oluyor. Çok zor bir eleme sürecinden geçtik, titizlikle her başvuruyu defalarca okuduk. Küçücük bir hayal, küçücük bir hedef bile bizim için çok değerli. Neredeyse Türkiye'nin her köşesinden başvuru aldık, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Uşak en çok başvuru aldığımız iller arasında yer aldı. Başvuruların %57'sini 20-24 yaş arasındaki genç kızlarımız yaptı. Genç kızlar meslek sahibi olup başarıyı yakalamak ve diğer kızlara rol model olmayı arzu ediyorlar. Özellikle erkek mesleği olarak algılanan mesleklerde kızların da başarılı olabileceklerini kanıtlamak istiyorlar. 'Kız Sözü' kampanyamızda biz de hep bunun altını çizmek istedik. Çok doğru bir proje ile yanlarında olduğumuzu görüyoruz."

Doktor, diş hekimi, öğretmen, akademisyen, avukat, psikolog, mühendis, polis, pilot, oyunculuk ve yazarlık gibi meslek hedeflerinin çoğunlukta yer aldığı başvurularda; bilim insanı, bilgi teknolojileri ve veri/kodlama uzmanı olma, e-ticaret girişimi hedefleri de ön plana çıktı. Ayrıca; genç kızların toplumsal fayda altında birçok projeye imza atmak istedikleri, bu başlığı hedef ve planlarının arasına ekledikleri görüldü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Kız Sözü Koçluk Destek ProgramıMolpedGülhan Eğilmez
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