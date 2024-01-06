TÜİK Raporu Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Genç ve En Yaşlı İlleri

Türkiye'nin demografik yapısı, özellikle genç nüfusun dağılımı açısından dikkate değer bir çeşitlilik göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin son verilerine göre, ülkenin en genç nüfusa sahip illeri ve bu durumun genel demografik yapısı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Genç Nüfusun Yoğun Olduğu İller ve Oranları

En genç nüfuslu iller sıralamasında başı çeken Hakkari, genç nüfus oranıyla %22,0'lık bir paya sahiptir. Bu oran, Hakkari'yi Türkiye'nin en genç il yapmaktadır. Hemen ardından, %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt yer almaktadır. Bu iller, genç nüfusun yüksek oranlarıyla dikkat çekmektedir.

Bolu'nun Genç Nüfus Sıralamasındaki Yeri

İlgi çekici bir diğer veri ise Bolu'nun genç nüfus sıralamasındaki konumudur. Bolu, %15,8'lik genç nüfus oranıyla 51. sırada yer almaktadır. Bu veri, Bolu'nun genç nüfus açısından Türkiye genelinde orta sıralarda konumlandığını göstermektedir.

Yaşlı Nüfusun Yoğun Olduğu İller

Öte yandan, Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip illeri arasında Balıkesir ve Muğla yer alıyor. Her iki il de %12,3'lük genç nüfus oranıyla bu sıralamada en üstte bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Demografik Önemi

TÜİK'in raporu, Türkiye'nin genç nüfusunun büyük bir kısmının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bu durum, bölgenin demografik yapısının ve genç nüfusunun, Türkiye'nin genel demografik yapısı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor.

Bu veriler, Türkiye'nin demografik yapısını derinlemesine analiz ederken, genç nüfusun dağılımının bölgesel kalkınma, eğitim politikaları ve ekonomik planlamalar açısından önemli olduğunu gösteriyor. Hakkari, Şırnak ve Siirt gibi illerdeki yüksek genç nüfus oranları, bu bölgelerdeki potansiyeli ve geleceğe yönelik planlamalar için önemli veriler sunuyor. Bolu ve diğer orta sıralardaki iller ise, Türkiye'nin genç nüfus profilinde çeşitliliği yansıtıyor. Balıkesir ve Muğla gibi illerdeki düşük genç nüfus oranları ise, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerin sosyal ve ekonomik politikalara özel dikkat gerektirdiğini işaret ediyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin demografik yapısının zengin ve dinamik olduğunu göstermekte ve geleceğe yönelik stratejik planlamalar için önemli bir temel oluşturmaktadır.

İşte tam liste

81- HAKKARİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 22,0

80- ŞIRNAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,7

79- SİİRT

Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1

78-BAYBURT

Genç nüfus oranı: Yüzde 20,6

78-AĞRI

Genç nüfus oranı: Yüzde 20,4

77-MUŞ

Genç nüfus oranı: Yüzde 20,2

76-VAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 19,8 ile 225.920 genç

75-BATMAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 19,4

74-BİTLİS

Genç nüfus oranı: Yüzde 19,3

73-GÜMÜŞHANE

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,7

72-KİLİS

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,7

71-MARDİN

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6

70- ŞANLIURFA

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6

69-KARS

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6

68- IĞDIR

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,5

67-ERZURUM

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,4

66-KARABÜK

Genç nüfus oranı: Yüzde 18,3

65-DİYARBAKIR

Genç nüfus oranı: Yüzde 17,9

65-DİYARBAKIR

Genç nüfus oranı: Yüzde 17,9

63-BİNGÖL

Genç nüfus oranı: Yüzde 17,1

62-NİĞDE

Genç nüfus oranı: Yüzde 17,0

61-ERZİNCAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,8

60-KIRIKKALE

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5

59- KAHRAMANMARAŞ

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5

58-KARAMAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5

57-ADIYAMAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,4

56-KONYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,4

55-SİVAS

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,3

54-AKSARAY

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,2

53-ISPARTA

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,1

52-BURDUR

Genç nüfus oranı: Yüzde 16,0

51-BOLU

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8

50-KIRŞEHİR

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8

49-ELAZIĞ

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8

48-ARDAHAN

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8

47-HATAY

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7

46-KAYSERİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7

45-OSMANİYE

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7

44-NEVŞEHİR

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7

43-YOZGAT

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,6

42-MALATYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,6

41-BİLECİK

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,5

40-AFYONKARAHİSAR

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,4

39-DÜZCE

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,3

38-SAKARYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,2

37-TOKAT

Genç nüfus oranı: Yüzde 15,1

36-BARTIN

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,9

35-ÇANKIRI

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8

34-ADANA

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8

33-KÜTAHYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8

31-İSTANBUL

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8

30-ANKARA

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,7

29-UŞAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,7

28-ESKİŞEHİR

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,4

27-MERSİN

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,4

26-KOCAELİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,3

25-YALOVA

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,3

24-SAMSUN

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2

23-AMASYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2

22-EDİRNE

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2

21-TRABZON

Genç nüfus oranı: Yüzde 14,0

20-DENİZLİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,9

19-RİZE

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,7

18-ANTALYA

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,7

17-TEKİRDAĞ

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,6

16-MANİSA

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,6

15-ARTVİN

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5

14-BURSA

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5

13-ÇANAKKALE

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5

12-ZONGULDAK

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5

11-KASTAMONU

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5

10-GİRESUN

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,3

9-ÇORUM

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,1

8-AYDIN

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,0

7-İZMİR

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,9

6-KIRKLARELİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 13,0

5-SİNOP

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,8

4-TUNCELİ

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,8

3-ORDU

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,7

2-BALIKESİR

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,3

1-MUĞLA

Genç nüfus oranı: Yüzde 12,3