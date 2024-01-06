TÜİK Raporu Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Genç ve En Yaşlı İlleri
Türkiye'nin demografik yapısı, özellikle genç nüfusun dağılımı açısından dikkate değer bir çeşitlilik göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin son verilerine göre, ülkenin en genç nüfusa sahip illeri ve bu durumun genel demografik yapısı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Genç Nüfusun Yoğun Olduğu İller ve Oranları
En genç nüfuslu iller sıralamasında başı çeken Hakkari, genç nüfus oranıyla %22,0'lık bir paya sahiptir. Bu oran, Hakkari'yi Türkiye'nin en genç il yapmaktadır. Hemen ardından, %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt yer almaktadır. Bu iller, genç nüfusun yüksek oranlarıyla dikkat çekmektedir.
Bolu'nun Genç Nüfus Sıralamasındaki Yeri
İlgi çekici bir diğer veri ise Bolu'nun genç nüfus sıralamasındaki konumudur. Bolu, %15,8'lik genç nüfus oranıyla 51. sırada yer almaktadır. Bu veri, Bolu'nun genç nüfus açısından Türkiye genelinde orta sıralarda konumlandığını göstermektedir.
Yaşlı Nüfusun Yoğun Olduğu İller
Öte yandan, Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip illeri arasında Balıkesir ve Muğla yer alıyor. Her iki il de %12,3'lük genç nüfus oranıyla bu sıralamada en üstte bulunuyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Demografik Önemi
TÜİK'in raporu, Türkiye'nin genç nüfusunun büyük bir kısmının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Bu durum, bölgenin demografik yapısının ve genç nüfusunun, Türkiye'nin genel demografik yapısı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor.
Bu veriler, Türkiye'nin demografik yapısını derinlemesine analiz ederken, genç nüfusun dağılımının bölgesel kalkınma, eğitim politikaları ve ekonomik planlamalar açısından önemli olduğunu gösteriyor. Hakkari, Şırnak ve Siirt gibi illerdeki yüksek genç nüfus oranları, bu bölgelerdeki potansiyeli ve geleceğe yönelik planlamalar için önemli veriler sunuyor. Bolu ve diğer orta sıralardaki iller ise, Türkiye'nin genç nüfus profilinde çeşitliliği yansıtıyor. Balıkesir ve Muğla gibi illerdeki düşük genç nüfus oranları ise, yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerin sosyal ve ekonomik politikalara özel dikkat gerektirdiğini işaret ediyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin demografik yapısının zengin ve dinamik olduğunu göstermekte ve geleceğe yönelik stratejik planlamalar için önemli bir temel oluşturmaktadır.
İşte tam liste
81- HAKKARİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 22,0
80- ŞIRNAK
Genç nüfus oranı: Yüzde 21,7
79- SİİRT
Genç nüfus oranı: Yüzde 21,1
78-BAYBURT
Genç nüfus oranı: Yüzde 20,6
78-AĞRI
Genç nüfus oranı: Yüzde 20,4
77-MUŞ
Genç nüfus oranı: Yüzde 20,2
76-VAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 19,8 ile 225.920 genç
75-BATMAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 19,4
74-BİTLİS
Genç nüfus oranı: Yüzde 19,3
73-GÜMÜŞHANE
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,7
72-KİLİS
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,7
71-MARDİN
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6
70- ŞANLIURFA
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6
69-KARS
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,6
68- IĞDIR
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,5
67-ERZURUM
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,4
66-KARABÜK
Genç nüfus oranı: Yüzde 18,3
65-DİYARBAKIR
Genç nüfus oranı: Yüzde 17,9
65-DİYARBAKIR
Genç nüfus oranı: Yüzde 17,9
63-BİNGÖL
Genç nüfus oranı: Yüzde 17,1
62-NİĞDE
Genç nüfus oranı: Yüzde 17,0
61-ERZİNCAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,8
60-KIRIKKALE
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5
59- KAHRAMANMARAŞ
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5
58-KARAMAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,5
57-ADIYAMAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,4
56-KONYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,4
55-SİVAS
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,3
54-AKSARAY
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,2
53-ISPARTA
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,1
52-BURDUR
Genç nüfus oranı: Yüzde 16,0
51-BOLU
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8
50-KIRŞEHİR
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8
49-ELAZIĞ
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8
48-ARDAHAN
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,8
47-HATAY
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7
46-KAYSERİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7
45-OSMANİYE
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7
44-NEVŞEHİR
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,7
43-YOZGAT
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,6
42-MALATYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,6
41-BİLECİK
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,5
40-AFYONKARAHİSAR
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,4
39-DÜZCE
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,3
38-SAKARYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,2
37-TOKAT
Genç nüfus oranı: Yüzde 15,1
36-BARTIN
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,9
35-ÇANKIRI
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8
34-ADANA
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8
33-KÜTAHYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8
31-İSTANBUL
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,8
30-ANKARA
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,7
29-UŞAK
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,7
28-ESKİŞEHİR
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,4
27-MERSİN
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,4
26-KOCAELİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,3
25-YALOVA
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,3
24-SAMSUN
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2
23-AMASYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2
22-EDİRNE
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,2
21-TRABZON
Genç nüfus oranı: Yüzde 14,0
20-DENİZLİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,9
19-RİZE
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,7
18-ANTALYA
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,7
17-TEKİRDAĞ
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,6
16-MANİSA
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,6
15-ARTVİN
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5
14-BURSA
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5
13-ÇANAKKALE
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5
12-ZONGULDAK
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5
11-KASTAMONU
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,5
10-GİRESUN
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,3
9-ÇORUM
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,1
8-AYDIN
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,0
7-İZMİR
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,9
6-KIRKLARELİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 13,0
5-SİNOP
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,8
4-TUNCELİ
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,8
3-ORDU
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,7
2-BALIKESİR
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,3
1-MUĞLA
Genç nüfus oranı: Yüzde 12,3
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