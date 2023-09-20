Trafik Sigortası ve Doğal Afetler: Kapsam ve Koruma Yolları

Avukat Ali Alper Tüfekçi sigorta ile ilgili bilmeniz gereken konuları sizler için değerlendirdi.

Trafik Sigortasının Tanımı ve Önemi

Trafik Sigortası, daha çok Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası olarak anılmaktadır. Temel amacı, trafik kazalarından doğabilecek maddi ve bedeni zararları tarafların kusuru oranında tazmin etmektir. Bu sigorta, bir aracın diğer bir araca ya da bireye verdiği zararların mali sorumluluğunu üstlenir.

Trafik Sigortasında Doğal Afet Kapsamı

Araçlardan kaynaklanan hasar ve zararların tazmini amacıyla oluşturulan Trafik Sigortası, doğal afetler sonucunda meydana gelen araç hasarlarını kapsamaz. Dolayısıyla sel, dolu, çığ ve deprem gibi olaylar sonucu oluşan hasarlar bu sigorta ile karşılanmaz. Örneğin; bir dolu yağışı sonrası aracınızda meydana gelen hasar, trafik sigortası kapsamında değildir.

Doğal Afetler Nedeniyle Hasar: Korunma Yolları

Trafik Sigortasının kapsamı dışında kalan doğal afet kaynaklı zararlar için İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası alınabilir. Bu sigorta, halk arasında Kasko Sigortası olarak bilinir. Kasko Sigortası, doğal afetlerden kaynaklanan zararları teminat altına alabilir.

Vatandaşlar, Kasko Sigortasıyla doğal olaylar sonucu oluşabilecek zararlardan korunabilirler. Bu koruma klozları eklemekle sağlanır. Klozlar, sigortanın kapsamını belirler. Örneğin, bir kasko poliçesi deprem, yangın, sel gibi farklı olayları tek bir kloz altında veya ayrı ayrı klozlarla kapsayabilir. Ayrıca, hırsızlık gibi ekstrem durumlar için de genişletilebilir. Ancak birçok araç sahibi, maliyetleri azaltmak adına sadece kazaları teminat altına alır, bu da doğal olaylar ve hırsızlıkta tazmin alamama riski oluşturur.

Sonuç: Doğal Afetler ve Sigorta Seçimi

Trafik Sigortası, doğal afet sonucu oluşan hasarları karşılamaz. Ek teminatla bu tür zararlardan korunma olanağı yoktur. Bu nedenle, doğal afetlerden kaynaklanan zararları teminat altına almak için Kasko Sigortası tercih edilmeli ve kapsamını belirleyen klozlara dikkat edilmelidir.