Toplumsal Farkındalık: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın Yeşil Giy Kampanyası

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Dünya Spastik Felç Farkındalık Günü'nde "#MilyonlarcaNedenVar" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında "Yeşil Giy", "Yeşil Işık Yak" ve "Logonu Yeşil Yap" çağrılarına birçok gönüllüden destek aldı.

Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy; doğum öncesi, sonrası ve sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle beynin hareket merkezinin hasar görmesinden kaynaklanıyor.

Her yıl dünya üzerinde 100 ülkede 450’den fazla sivil toplum kuruluşunun desteklediği 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Farkındalık Günü’nde Cerebral Palsy’e karşı birlikte hareket etmek ve toplumda bu engel durumuna ilişkin bilinç oluşturmak amaçlanıyor. Cerebral Palsy’li bireylere ve ailelerine rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, bu gün kapsamında tüm dünyada desteklenen kampanyanın Türkiye’deki öncüsü oldu.

Büyüme, gelişme anlamı taşıyan ve Cerebral Palsy’i temsili eden yeşil renk ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan binalar, köprüler ve AVM’ler ışıklandırıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Grand Pera AVM ve Metropol İstanbul Binası yeşil ışıklarla aydınlanırken; Akasya AVM, Akbatı AVM, Akmerkez, Aqua Florya İstinyePark, Palladium AVM ve Trump Towers’da bulunan dijital ekranlara 6 Ekim farkındalık çalışmaları yansıtıldı. Ulaşım araçlarında yayın hizmeti veren Modyo TV ve Vaga TV, ekranlarında kampanya görsellerine yer verdi. Dijital ekranlarda 6 Ekim çalışmalarını yansıtan İGA Havalimanı içinde kurulan stantta Dünya Cerebral Palsy Farkındalık Günü’ne katkı sağlandı.

Gönülden destek olanlar ise yeşil renk kıyafetler ve aksesuarlar giyerek sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu farkındalık hareketinin bir parçası oldu.

Takım oyuncularının “Serebral Palsi Fiziksel Engellilik Durumudur! Farkında Ol!” yazılı pankart ve yeşil bağcıklarla sahaya çıktığı Fenerbahçe Beko ve Olimpia Milano maçına izleyici olarak katılan Cerebral Palsy’li çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Geleneksel ve dijital medyada yapılan iletişim çalışmalarıyla desteklenen bu farkındalık çalışması ile milyonlarca insana ulaştıklarını söyleyen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin;

“51 yıldır vakfımız bünyesinde Cerebral Palys’li çocuklara ve ailelerine çok yönlü hizmet sağlıyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada yürütülen 6 Ekim Cerebral Palsy Farkındalık Günü kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. 6 Ekim, Cerebral Palsy’li bireylerin yaşadığı zorluklara ve gösterdikleri çabaya dikkat çekmek istediğimiz bir gün. Ülkemizde her yıl 6 bin bebeğe Cerebral Palsy tanısı konuyor. Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ile erken tanı ve doğru tedaviyle buluşan çocukların yaşam konforunu artırılabiliyor. Kampanyaya dahil olarak kolektif bir bilinç oluşturmamıza katkı sağlayan tüm kurumsal ve bireysel destekçilerimize teşekkür ederiz. Bu farkındalık günü vesilesiyle Cerebral Palsy’li ve tüm engelli bireylerin varlığını göz ardı etmeden onların hayatlarını kolaylaştırmak için hepimize sorumluluk düştüğünü unutmamamız gerekiyor” dedi.