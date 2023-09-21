TOKİ'nin Yeni İndirim Kampanyası: İşte Ödeme Koşulları, Avantajlar ve Başvuru Süreci

TOKİ, Haziran 2022 tarihinden önce tamamlanan konut ve iş yerleri için büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya 19 Ekim'e kadar sürecek ve peşin ödeme yapan konut veya iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim sağlanacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın Açıklamaları

Bakan Mehmet Özhaseki, TOKİ tarafından 21 Haziran 2022 tarihinden önce inşa edilmiş konutlar için yeni bir indirim kampanyasının başlatılacağını duyurmuştu.

İndirim Kampanyasının Detayları ve Son Tarih

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, yüzde 25 indirim kampanyası bugün itibarıyla aktif duruma geçti ve 19 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, borçlarını peşin olarak ödeyerek yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25 İndirim Kampanyası: Kimler Faydalanabilir?

TOKİ'nin sunduğu yüzde 25 indirim kampanyasından, borç bakiyesini tamamen kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Peşin ödeme yapacak kişiler, borç bakiyelerinin yüzde 25'inden daha düşük bir miktar olmamak kaydıyla indirimden yararlanabilecekler.

Kampanya için Gerekli Şartlar ve Koşullar

Bu indirim kampanyasının kapsamına giren konut ve iş yeri sahiplerinin, başvuru tarihine kadar taksit ödemelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, geriye dönük olarak herhangi bir taksit ya da emlak vergisi borcu olmamalıdır.

Hangi Konut ve İş Yeri Sahipleri Kampanyadan Yararlanabilir?

Geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2022'ye kadar başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri bu kampanyadan yararlanabilecekler. Ancak, taksit sayısı 12 ay veya daha az kalan konut ve iş yeri sahipleri kampanyadan faydalanamayacaklar.

Konut Kredisi ve Aracı Bankalar

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzaladıkları aracı bankalar aracılığıyla konut kredisi kullanabilecekler.

Bu özel indirim kampanyası, konut ve iş yeri sahiplerine ciddi mali avantajlar sunuyor. Eğer siz de TOKİ'nin bu cazip kampanyasından yararlanmayı planlıyorsanız, şartları dikkatlice gözden geçirmenizi ve başvurunuzu 19 Ekim tarihine kadar yapmanızı tavsiye ederiz.