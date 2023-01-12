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Tokat'ta 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin sürücü tutuklandı
Genel 12.01.2023, 11:59
TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Sahilköy yakınlarında hafif ticari aracın uçuruma devrildiği kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Süleyman A'nın jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Süleyman A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tokat'ta 5 Ocak'ta Süleyman A. idaresindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç Sahilköy yakınlarında uçuruma devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.
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