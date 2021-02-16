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Ticaretin yeni kalbi dijital ortam

Günümüzde sosyal medya hayatımızın değişilmez bir parçası oldu. Artık günlük hayatta herkes en az bir kez sosyal medya hesaplarına giriyorlar. Durumun böyle olması ister istemez ticaret dünyasının sosyal medyaya yönelmesine neden oldu.

Ticaretin yeni kalbi dijital ortam

Sosyal medya uzmanı ve genç girişimci Rüzgar Sertkaya bu konu hakkındaki düşüncelerini ifade etti:

Rüzgar Sertkaya “Sosyal medyayı aktif kullananlar için sosyal medya fırsatlar dünyası oldu. Bu bazı kişiler içinde maddi kazanç kapısı oldu. Ünlü isimlerin haricinde birçok sosyal medya kullanıcısı da bu pastadan bir dilim almak için çalışmalara başladı.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Rüzgar Sertkaya “ Sosyal medya bir anda özellikle genç girişimcilerin ilk hedef noktası oldu. Gün içerisinde yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken sosyal medya kullanıcıları ürünleri tanıtıyor. Seçilen ürün fotoğrafları ve tanıtıcı bilgilerle hedef kitle belirleniyor. Gün içinde devamlı yapılan paylaşımlar takipçilerin ister istemez dikkatini çekiyor. Bunlara birde verilen reklamlar eklenince ciddi bir Pazar oluşabiliyor diyen Rüzgar Sertkaya “Özellikle gün içinde sosyal medyayı aktif kullanan genç girişimcilerin iştahını kabartacak rakamlar dönüyor. Bu dilimden bir parça almak için en önemli etken azim.” diyerek ifade etti.

Rüzgar Sertkaya, Steve Jobs’un “Başarılı girişimcilerle başarısız girişimciler birbirinden ayıran en temel konu, salt azimdir.” sözlerinin altını çizerek örnek alınması gerektiğini vurguladı. Rüzgar Sertkaya azimli olan herkes sosyal medyada ticareti başarabilir. Tabi bunun için gerektiğinde deneme yanılmalarla da başarı gelebilir. Ama sonuçta önemli olan yaptıklarımızdan kendimize pay çıkarmaktır. Başarılı olanların neler yaptığını iyi analiz etmenin de önemli olduğunu ifade eden Rüzgar Sertkaya herkesin düsturu azim ve sabır olmalıdır. Bunların sonucunda başarı gelecektir” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Rüzgar Sertkaya
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