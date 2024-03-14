Ticaret Bakanlığı'ndan restoran, lokanta ve kafelere denetim

Ticaret Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Van'ın da yer aldığı 17 ildeki restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı. Uygulamaya uymayanlara ceza kesildi.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Bakanlık, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.

Bakanlık ekipleri, 17 ilde restoran, lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı. Bu denetimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Van'da gerçekleştirildi.