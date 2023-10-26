TGC Cumhuriyet’in 100. Yılını iki sergiyle kutladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cumhuriyet’in 100.Kuruluş yıl dönümü nedeniyle TGC Basın Müzesi’nde iki sergi düzenledi. Sergiye TGC Yönetim Kurulu üyeleri, TGC üyeleri ve sanatçılar katıldı. Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi -2 (#Eyözgürlük) ile Bakırköy Belediyesi ile birlikte düzenlenen Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi 26 Ekim 2023 Perşembe günü gazeteciler ve sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Basın Danışmanı İlhan Gülek, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, TGC Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Engin Köklüçınar, Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Kani Atmaca, Serginin Küratörü Fatma Batukan Belge, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin, Üyeler Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar ve Öznur Oğraş Çolak, Üyeler Ercan Akyol, Tan Oral, Musa Kart, Hicabi Demirci, Turgut Karaçimen, Kadir İncesu, Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay, Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk ile çok sayıda gazeteci, sanatçı ve sanatsever katıldı.

TURGAY OLCAYTO: TÜRKİYE ZOR VE BASKICI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Sergilerin açılış töreninde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında yaşanan zorluklara işaret ederek şunları söyledi:

“Değerli dostlar, geçen yıl sanatseverleri Basın Müzemizde Ey Özgürlük sergisi ile ağırlamıştık. Bu yıl Ey Özgürlük sergisinin ikincisini laik Cumhuriyet’in 100. yaşı dolayısıyla yeniden beğeninize sunuyoruz. Biliyorsunuz ki bir ülkede düşünceyi ifade özgürlüğü yoksa halkın haber alma, bilgi edinme hakkına ket vuruluyorsa, kitaplar, tiyatro oyunları yasaklanıyorsa, sinemaya, karikatüre, heykellere sansür uygulanıyorsa o ülkede sanatın ön alması, gelişmesi elbette mümkün değildir. Türkiye bu açıdan zor ve baskıcı bir dönemden geçiyor. Buna karşın sanatçılar, güzel sanatların her yaştan değerli sanatçıları yılmadan yapıtlarını üretmeyi sürdürüyorlar. Hiçbir koşul onları üretmekten alıkoyamıyor. Bu da sanatın gücü işte. Ey Özgürlük sergimize eserleriyle katkı veren bütün sanatçılarımıza hem kendi adıma, hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkürlerim var. Bu serginin oluşmasında üstün gayretleriyle çaba harcayan Kültür Sanat Komisyonu’na, Komisyon Başkanı Murat Erdin’e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’e ve serginin Küratörü Fatma Batukan Belge’ye de gönülden teşekkürlerimiz var. Törenimize katılan bütün sanatseverlere, gazeteci dostlarıma ve konuklarımıza binlerce teşekkür.”

DR. BÜLENT KERİMOĞLU: BAKIRKÖY BELEDİYESİ İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR SERGİ

Törene katılan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ise sergilerin açılışında söyle konuştu:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti‘nin değerli başkanına, yöneticilerine ve emek veren herkese sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Cumhuriyet’imizin 100. yılını tamamladık. İkinci yüzyılına adım atıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bizlere vatan yapan antiemperyalist mücadelenin başkomutanı, mazlum milletlerin kahramanı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla, özlemle ve şükranla sizlerin huzurunda bir kez daha anıyorum. Türkiye’nin içinden geçtiği bu zor dönemde basın özgürlüğü için, Türkiye’nin yüksek demokrasi standardı için Cumhuriyet değerlerini korumak adına halkımızın özgürce haber alma özgürlüğüne emek veren, bu uğurda hayatını hiçe sayan, hapislerde yatmayı göze alan çok değerli gazetecileri saygıyla sizlerin huzurunda bir kez daha selamlıyorum. Bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Basın Müzesi’nde Bakırköy Belediyesi olarak bir sergi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizler açısından çok önemli ve anlamlı bir sergi. Bakırköy halkının da bu vesileyle sizlere selamlarını ve bu güzel paydaşlık için sizlere teşekkürlerini de iletiyorum. Hepimize hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.

SİBEL GÜNEŞ: SERGİLERİ TUTUKLU, YARGILANAN VE İŞSİZ GAZETECİLERE ADIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş serginin Cumhuriyet’in 100. Yılında açılmasının çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Cumhuriyet egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu yönetimdir. Bu topraklarda bağımsızlığa, ulusal birlik ve bütünlüğe, çağdaşlığa, laikliğe, akla ve bilime, özgürlüklere, fırsat eşitliğine, kadın haklarına, Meclisin ve hukukun üstünlüğüne, barış ve demokrasiye, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne sahip çıkmak Cumhuriyete sahip çıkmakla başlar. Cumhuriyetin 100.yılı kutlu olsun. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, çalışma arkadaşlarını, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen tüm gazetecileri, kaybettiğimiz TGC Başkanlarını, yönetim kurullarını, TGC üyelerini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Sergiyi tutuklanan, yargılanan ve işsiz kalan tüm gazetecilere adıyoruz.”

FATMA BATUKAN: BİR ÜLKEDE BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOKSA O ÜLKEDE İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ DE YOKTUR

Ey Özgürlük Sergisi Küratörü Fatma Batukan Belge ise “Geçen yıl ‘Ey Özgürlük’ Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’ni düzenlediğimizde zamanın böyle hızla akıp geçeceğini aklımıza getirmemiştik. Bir yıl geçiverdi ve gelenekselleştirmeye karar verdiğimiz serginin ikinci edisyonunda yine beraberiz” dedi. Fatma Batukan Belge konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu serginin fikrini ağır ve zor koşullarda, baskı altında mesleğini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin emeğini onurlandırmak için ortaya atmıştık. Ama ardından ‘Bir ülkede basın ve ifade özgürlüğü yoksa o ülkede insan hak ve özgürlükleri de yoktur’ diyerek serginin kapsamını genişlettik. Bu yılki sergi Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız döneme denk geldiği için ayrıca önem taşıyor. Kurucu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz’ demişti. Her fikre saygı demokrasilerin olmazsa olmazı, beraber yaşayabilmenin anahtarıdır. Bu sergide yapıtları bulunan sanatçılar da bu anahtarı nasıl kullanabileceğimize dair önermelerde bulunuyor.”

Türkiye’de Basın ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Görsel Sanatlar Sergisi’nde sanatçıların resim, seramik, heykel ve kolajdan oluşan eserleri sergileniyor. Küratörlüğünü Fatma Batukan Belge’nin üstlendiği sergi Murat Erdin, Aybeniz Ece Uçan, Cihan Oğuz, Erol Aktı, Esin Yolçınar ve Öznur Oğraş Çolak’tan oluşan TGC Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlendi.

Sergi de Coşkun Sami, Deniz Turan, Didem Medine İnci Aydın, Ebru Zarakolu, Ekrem Kahraman, Elhan Ergin, Emine Şenses, Ercan Akyol, Ercan Ayçiçek, Fatma Batukan Belge, Günay Atalayer, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Gürsel Bektaş, Hicabi Demirci, Huri Aykut Ülker, İnsel İnal, Maryam Salahi, Mehdi Reyhani, Mehmet Aksoy, Musa Kart, Nihal Gündüz, Nihal Sarıoğlu, Öznur Oğraş Çolak, Perincan Yalnızcık, Pınar Güzelgün Hangün, Sema Çulam, Tan Oral, Turhan Selçuk, Tülin Onat, Yonca Saraçoğlu, Zehra Çobanlı, Zeynep Soref ve Zuhal Bilginalp’in eserleri yer aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Bakırköy Belediyesi ile birlikte hazırladığı Ulusal ve Yerel Basında Cumhuriyet Bayramı Sergisi‘nde Basın Müzesi ve Bakırköy Belediyesi Sanat Danışmanı A. İlhan Gülek’in arşivinden yararlanıldı. Sergide son 100 yılda Ulusal ve Yerel Basında yayınlanan gazetelerin Cumhuriyet Bayramı günü birinci sayfaları yer aldı. Her iki sergi de 24 Kasım 2023 tarihine kadar TGC Basın Müzesi’nde görülebilir.