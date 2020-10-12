TEV "Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi" ile gençlerin uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına odaklanıyor

Pandemi döneminde, öğrencileri salgından korumak ve hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için eğitim faaliyetlerine ara verildi ya da öğrenim sürecini evlere taşındı. Bu farkındalıkla 53 yıldır Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV)Akademetre’nin gönüllü desteği ile bursiyer ihtiyaçlarını tespit etme ve onlara bu konuda nasıl destek olabileceğine yönelik yaptırdığı “Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması”, öğrencilerin Covid-19 ve uzaktan eğitim sürecinde yaşadıklarına ışık tutuyor. “Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması” sonucuna göre; öğrencilerin temel ihtiyaçlarının internet bağlantısı ve bilgisayar desteği olduğu ortaya çıktı. Bilgisayar ihtiyacı olan üniversite bursiyerlerinin yüzde 93’ü hanesinde ya hiç bilgisayarı olmadığını ya da öğrenim gören birden fazla kardeş varken sadece 1 bilgisayar olduğunu belirtti.Bu öğrencilere destek sağlamak amacı ile TEV, "Bir bağışla, onu eğitime bağla" mottosuyla Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi'ni hayata geçirdi. TEV, bu hareket kapsamında gençlerin uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına çözüm olmak adına herkesi bu harekete destek olmaya çağırarak, yapılacak bağışlarla evinde hiç bilgisayar olmayan 1.000 bursiyerin eğitim yolculuğuna umut olunabileceğinin altını çiziyor.

Türk Eğitim Vakfı, ilk etapta acil ihtiyacı bulunan, hanesinde 3 ve 3’den fazla öğretim çağında çocuk bulunup hiç bilgisayarı olmayan ve yüzde 87,4’ü kırsalda yaşayan 254 bursiyerine teknoloji desteğinde bulunmak üzere düğmeye bastı. Hanede 3 ve üstü kardeş sayısına sahip olan bursiyere destek olunmasıyla dolaylı yoldan hane içinde yaşayan 931 öğrencinin uzaktan eğitim süreci de desteklenmiş olacak.

“Öğrenciler üzerinde yapılan en geniş kapsamlı ve en yüksek örnekleme sahip araştırma”

Yapılan araştırmanın amacı ve genel kapsamı ile ilgili bilgi veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı’nın çağdaş Türkiye idealine olan tutkusuyla tam 53 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiğini söyledi. Pandemi ile mücadelenin sonuçlanmasında tedbir boyutunun yanı sıra moral motivasyon boyutunun da önemli olduğunun farkındalığıyla bir dizi eylem planı hazırladıklarını söyleyen Günay, TEV bursiyerlerini yalnız bırakmayarak hem psikolojik hem de maddi olarak onlara destek olduklarını aktardı. Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması’nın çıkış noktasını da anlatan Günay, “Hepimizin bildiği gibi Covid-19 salgını, örgün eğitim ve öğretim sürecini derinden etkiledi. Türkiye’de ilk vaka açıklanmasıyla yetkililer, hemen eğitime ara verdi, uzaktan eğitim sistemine geçildi. Bu sürecin bursiyerlerimize nasıl yansıdığını analiz etmek için Akademetre’nin gönüllü desteği ile Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz üzerinde yapılan en geniş kapsamlı ve en yüksek örnekleme sahip araştırma, aynı zamanda dünyada Covid-19 sürecinde bireysel ihtiyaca yönelik yapılmış en geniş kapsamlı araştırma özelliği de taşıyor.Pandeminin eğitim, sosyal ve ekonomik hayata etkilerini analiz ettiğimiz araştırma kapsamında öğrencilerimizin beklentileri ortaya çıktı” dedi.

“Pandemi eğitimde fırsat eşitliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu”

Türk Eğitim Vakfı’nın geleceğimizi emanet edeceğimiz bireyleri yetiştirmeye odaklandığının altını çizen Günay, pandemi döneminde fırsat eşitliğinin gençlerimiz için ne denli önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Eğitime destek ihtiyacının dün olduğu gibi bugün de önemli boyutlara ulaştığını anımsatan Günay, “Bursiyerlerimiz eskiden üniversite bilgisayarlarından, yurtlarından, kütüphanelerinden faydalanıyordu. Ancak şimdi teknolojiye erişme imkanları kısıtlı ve neredeyse yok. Araştırmamıza dahil olan 4.500 üniversite bursiyerimiz içinde 1.000’e yakının bilgisayarı bulunmuyor, 3.000’e yakın bursiyerimizin evinde de öğrenci sayısının çok altında bilgisayar var. Bu kapsamda acil ihtiyacı olan, hanesinde 3 ve 3’den fazla öğretim çağında öğrenci bulunup hiç bilgisayarı olmayan ve yüzde 87,4’ü kırsalda yaşayan 254 bursiyere ivedilikle teknolojiye erişim imkanı sağlayabilmek için yola çıktık. Bu 254 öğrencinin ortalama aylık hane geliri 2.000TL'nin altında ve evlerindeki kardeş sayısı 3'ten fazla. Öğrencilerimizin bir an önce eğitime ulaşabilmeleri, ilk dönem vizelerini kaçırmamaları için aciliyetle bu teknoloji desteğini sağlamamız gerek. Var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda ekim ayında TEV'e bağışlanacak olan çelenk, cenaze ve mutlu gün, kart ve online bağışlarının hepsini teknoloji desteğine aktaracağız. Tüm öğrencilerimizin bu imkanlardan faydalanabilmesi için herkesi Türk Eğitim Vakfı'nın Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi'ne katılmaya davet ediyoruz. Destek olmak isteyenler bir öğrenci için 4.000 TL'lik bağış miktarının hepsini veya bir kısmını bağışlayarak bir öğrenciyi daha eğitime kavuşturabilir. Biz, zor günlerin altından birlikte kalkmayı çok iyi bilen bir ülkeyiz. Covid-19 sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitimde ihtiyacı olan çocuklarımızın yanında hep birlikte olacağız. Şimdiden destek olacak herkese kalpten teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.