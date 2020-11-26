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Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık
Terörle mücadelede ilk kez tünelin...

Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Bu yıl toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı"

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, açıklamalarının devamında, "Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı" bilgisini paylaştı.

Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını açıkladı.

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