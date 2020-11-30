Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, uyuşturucu bağımlılığı ile online mücadele çağrısı yaptı.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay’dan uyuşturucu ile online mücadele çağrısı geldi. Uyuşturucu ile mücadelede önleyici tedbirlerin önemli olduğuna vurgu yapan Ay, “Önleyici tedbir dediğimiz olay, gençlerimizin bu bataklığa hiç düşmemelerini sağlayacak çalışmalar. Bunlar içerisinde de konferans ve seminerler önemli yer tutuyordu. Şimdi salgın sürecindeyiz bir araya gelemiyoruz. Okullarda da uzaktan eğitim var. Koronadan korunuyoruz ancak bu durum uyuşturucu riskini azaltmıyor. Torbacılar okul önlerinde olduğu kadar cep telefonlarında ve internette de varlar. Biz de dernek olarak, bu alanda mücadelemize pandemi şartlarında da devam ediyoruz. Online seminerler düzenliyor, gençlerimizi bilinçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

EVDE GEÇEN SÜRE ARTTI

Pandemi sürecinde evde geçen vakitin arttığına dikkat çeken Bilal Ay, “Salgın, karantina, sokağa çıkma kısıtlamaları, uzaktan eğitim derken evde geçen zaman oldukça arttı. Evde bağımlı bir birey var ise gençlerimiz için risk artıyor. Yapılan araştırmalar, sanılanın aksine, gençlerin bu konuda yeterince bilinçli olmadığını gösteriyor. Öte yandan, teknoloji ile sürekli hemhal olmak teknoloji bağımlılığı riskini de arttırıyor. Aileler bu konuda önlem almak zorunda” diye konuştu.

SADECE UYUŞTURUCU DEĞİL

Online seminerlerin sadece uyuşturucu ile ilgili de olmadığının altını çizen Ay, “Derneğimizin tüm faaliyet alanlarında bu online seminerleri gerçekleştiriyoruz. Teknoloji bağımlılığı, aile çalışmaları, kumar gibi sahalarda da çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimize ve ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Salgını bahane olmaktan çıkartmak, elimizden geldiğince mücadelemize devam etmek istiyoruz” dedi.

HERKESE AÇIK ÇAĞRI

Seminerlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Başkan Ay, “Biz bu çalışmalar karşılığında kimseden bir şey talep etmiyoruz. Yeter ki, bize başvursunlar. Bir insana faydalı olabilirsek, bir kişiye dokunabilirsek bunu en büyük mutluluk olarak görüyoruz. Ben herkese açık çağrı yapmak istiyorum. Küçük de olsa bir grup oluşturan herkes, derneğimize ister telefonla, ister sosyal medyadan, ister e-posta ile başvursun. Uyuşturucu ile birlikte mücadele edelim” diyerek sözlerini tamamladı.