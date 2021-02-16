TEMA Vakfı’ndan anlamlı girişim: ‘Sağlık Çalışanları Ormanı’

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle birçok sağlık çalışanı canla başla çalışıp, hayatlarını ortaya koyarak karşılığı ödenemeyecek bir fedakarlık örneği sergiledi. Hastaları sağlıklarına kavuşturmak için durup dinlenmeden, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları; bu zorlu dönemde en büyük riski göze alan insanlar oldu. TEMA Vakfı, bu zorlu mücadelede canlarını ortaya koyan ve hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına minnet ve vefasını göstermek için ‘Sağlık Çalışanları Ormanı’ oluşturdu. Ankara Akyurt’ta oluşturulan ormanda, salgın sebebiyle hayatını kaybeden her sağlık çalışanı adına bir fidan dikildi. Sağlık çalışanlarının aileleri, adlarına düzenlenen sertifikaları www.tema.org.tr/ saglik-calisanlari-ormani adresi üzerinden temin ederek dijital sertifikalarını çıktı olarak alabilirler.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olarak ilan edilen bu yılda, TEMA Vakfı’nın Sağlık Çalışanları Ormanı projesi ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç “Küresel salgın ile en ön sırada mücadele eden sağlık çalışanlarına olan borcumuzu ödememizin imkanı yok. Biz, bu ormanla hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini onurlandırmak; onlara duyduğumuz minneti ifade etmek istedik. İnsanlığın sağlığı için kendi sağlığından vazgeçen ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için bir orman oluşturmayı, gezegenimizin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların sağlığı için faaliyet gösteren bir kurum olarak görev kabul ediyoruz. Bu vesileyle, hayatlarını ortaya koyarak çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyor, ailelerinin ve yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz” dedi.