Teknopark İstanbul'dan Altın Küpü Yatırım Ağı Projesi

28 Eylül tarihinde Teknopark İstanbul, Ar-Ge merkezlerini, yüksek değerde yatırımcıları ve teknolojik ilerlemeleri desteklemeye yönelik kuluçka firmalarıyla eşleştirmeyi amaçlayan "Altın Küpü Yatırım Ağı" projesini tanıttı.

Lansman Toplantısının Detayları Bu önemli lansmanda, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Özyurt, projenin detaylarını ve vizyonunu Teknopark İstanbul Turgut Özel Toplantı Salonu'nda paylaştılar.

Yenilikçi Girişimler İçin Fırsatlar Altın Küpü Yatırım Ağı, Teknopark İstanbul ve Cube Incubation işbirliğiyle geliştirilen bir platformdur. Bu platform, yenilikçi girişimcilere teknoloji alanında büyüme ve başarı fırsatları sunarak, sermaye erişimini kolaylaştırıyor. Yatırımcılar için de bu proje büyük bir potansiyele sahip. Yatırımcılar, bu platform sayesinde yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere erken aşamada yatırım yapma şansına sahip olacaklar.

Üyelik ve Yatırım Yükümlülükleri Proje, teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketlere ve Ar-Ge merkezlerine, kuluçka merkezlerindeki yenilikçi firmalara kaynak sağlama imkanı sunuyor. Bu sayede, firmaların %2 yatırım yükümlülüğü hedefine kolayca ulaşmaları mümkün olacak.

Bilal Topçu'dan Geleceğe Dair Görüşler Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişimcilik ekosisteminin önemine değinerek, Altın Küpü Yatırım Ağı'nın bu ekosisteme katkısını vurguladı. Topçu, "Bu proje, yatırımcılara ve girişimcilere aracılık ederek, Türkiye'deki startup ekosistemini geliştirecek devrim niteliğinde bir adım" ifadelerini kullandı. Ayrıca, projenin yatırımcılara erken aşamada yatırım yapma ve "geleceğin unicornlarına" ilk yatırım yapanlardan olma fırsatı sunduğuna dikkat çekti.