Tekirdağ'daki 7 köfte ustası... Tekirdağ köftesi, Türk mutfağının meşhur lezzetlerinden biridir, Tekirdağ şehrine özgüdür. Tekirdağ, Türkiye'nin Trakya bölgesinde yer alır ve bu bölgeye özgü olan bu köfte, farklı özellikleriyle diğer köftelerden ayrılır. Peki, Tekirdağ'da köfte nerede yenir? Tekirdağ'ın en meşhur köftecileri? Tekirdağ'ın meşhur köftecileri kimler? Tekirdağ köftesi nerede yenir?

Tekirdağ köftesi, genellikle dana eti kullanılarak yapılır, ancak bazı tariflerde kırmızı et de tercih edilebilir. Et, kuru soğan, ekmek içi, yumurta, baharatlar ve diğer malzemelerle bir araya getirilerek hazırlanır. Köfte harcı yoğrulurken özel bir teknik kullanılır. İnce uzun şekilde hazırlanan köfteler daha sonra buzdolabında dinlendirilir.

Tekirdağ'ın en meşhur köftecileri: Tekirdağ'daki 7 köfte ustası...

Abdi Özcan Tekirdağ Köftesi

Tekirdağ köftesi konusunda Vedat Milor'un onayladığı Abdi Özcan, gerçek bir usta mekan. Eşsiz lezzetli köfteleriyle tüm övgüleri hak ediyor. Porsiyonları parça parça getirerek köftelerin soğumasını engelleyen bu mekan lezzetiyle damaklarda şölen yaşatıyor.

Adres: Ortacami Mh, Süleymanpaşa Tekirdağ TR, Kolordu Cd. No:5, 59030 Merkez

KÖ&ÇO ÖGE Tekirdağ Köftecisi

Bu köfteci, bağımlılık yapan enfes köfteleriyle damağınızı mest edecek. Tadı tam kıvamında olan bu lezzet durağına yolunuz düşerse, gönül rahatlığıyla uğrayabilirsiniz. Şık atmosferi ve özenli sunumları, burayı oldukça beğenilen bir mekan yapıyor.

Adres: Hürriyet, Cansu Sk. No:1, 59020 Tekirdağ Merkez/Tekirdağ

Meydan Köfte & Çorba

Meydan Köfte, Tekirdağ köftesinin o muazzam lezzetiyle ziyaretçilerin gönüllerini fetheden özel bir mekan. Burası, güvenle gidip tadını çıkarabileceğiniz yerlerden biri. Hem doyurucu porsiyonları hem de hızlı servisi sayesinde misafirlerini oldukça memnun ediyor.

Adres: Turgut Mah Cumhuriyet Meydanı, Rıhtım Cd., 59030 Tekirdağ Merkez/Tekirdağ

Köfteci İbrahim

Tekirdağ Köftecisi İbrahim, lezzetinden hiç ödün vermeyen damaklara hitap eden bir mekan. Misafirperverliği ile de ün salmış bu köfteci, lezzetiyle unutulmaz bir tat bırakıyor.

Adres: Hürriyet, Nasrettin Hoca Sk. No:47, 59030 Tekirdağ Merkez/Tekirdağ

Serinoğulları Et Lokantası

Serinoğulları, hazırladıkları köftelerle insanları büyülüyor. Köftenin yağı ve lezzeti, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Ustalarının mahareti sayesinde bu güzel köfteler, tam istediğiniz gibi pişiriliyor.

Adres: Hürriyet, Gülpare Sk. no:34/2, 59000 Süleymanpaşa/Tekirdağ

Ömür Köftecisi

Ömür Köftecisi, lokum gibi enfes köfteleriyle size ilk andan itibaren farkını hissettiren en iyi köftecilerden biri.

Adres: Ertuğrul, Kızılay Cd. No:47, 59100 Tekirdağ Merkez/Tekirdağ

Birtat Köfte Salonu

Birtat, hizmette sınır tanımayan özverili yaklaşımı ve lezzetli köfteleriyle tüm beğeniye layık bir mekan. Bu muhteşem köfteleri tatmadan geçmek gerçekten imkansız.

Adres: Kazımiye, Dumlupınar Cd., 59860 Çorlu/Tekirdağ

Tekirdağ Köftesinin Özelliği

Tekirdağ köftesi, dana eti kullanılarak yapılan ve köz ateşi üzerinde veya ızgarada pişirilen lezzetli bir köfte türüdür. Köfte harcı dövme taşlarında yoğrulur ve pişirme sırasında üzerine yağ sürülmez, doğal sularıyla lezzetlendirilir. Sunumunda genellikle ince doğranmış soğan, salatalık turşusu, domates ve yeşilliklerle servis edilir. Türkiye'nin Tekirdağ şehrine özgü olan bu köfte, yöresel bir lezzettir ve popülerliği ülke genelinde yaygındır. Hem yerli halkın hem de turistlerin favori tercihlerinden biridir.