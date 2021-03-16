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Tekirdağ'daki 602 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camisi restore edilecek

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu:- "Bu cami, fetret döneminden sonra iktidarı ele geçiren Çelebi Sultan Mehmet'in yaptırdığı selatin camidir"

Tekirdağ'daki 602 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camisi restore edilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Osmanlı padişahlarından Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 602 yıllık cami restore edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki iki selatin camisinden biri olan, 1419'da inşa ettirilen Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin bugüne kadar bazı restorasyonlar geçirdiğini söyledi.

Caminin bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden restore edileceğini belirten Hacıoğlu, "Bu cami, fetret döneminden sonra iktidarı ele geçiren Çelebi Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir selatin camidir." dedi.

Hacıoğlu, caminin hemen yanındaki hazirenin çok önemli özellikleri bulunduğunu anlatarak, "Osmanlı'nın en güzel mezar taşlarını bu hazirede bulmak mümkün. Hazireyi anlamlı kılan 4 Giray Han mezarının burada bulunmasıdır." diye konuştu.

- Çelebi Sultan Mehmet Camisi

Hisar Mahallesi'nde kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin doğu cephesinde 7 sütunun taşıdığı 6 kemerli ve kuzey cephesinde 7 sütunun taşıdığı 8 kemerli revakları bulunuyor. Caminin doğusunda çok sayıda mezar taşı olan büyük bir hazire (külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlık) yer alıyor.




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Çelebi Mehmet Sultan CamiHayraboluSelahattin CamiTekirdağ
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