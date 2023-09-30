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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kişi Yakalandı

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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kişi Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekiplerce şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 3 bin 570 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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