Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 kişi Yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ekiplerce şüphelilerin çantalarında yapılan aramada 3 bin 570 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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