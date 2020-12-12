Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
TSK ile MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz...
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı...
Libya tezkeresi Meclis'te
Libya tezkeresi Meclis'te
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve...
24 günde 20,7 milyar liralık alacak yapılandırıldı
24 günde 20,7 milyar liralık...

Tekirdağ'da cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cipin iki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.N.E'nin kullandığı 34 AAT 34 plakalı cip, Bölge Trafik Kavşağı'nda ışıkta bekleyen Burak K. ve Ahmet K. idaresindeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler M.N.E, Burak K. ve Ahmet K. sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kazayı son anda atlattığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
EmniyetGüvenlik KamerasıKazaTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.