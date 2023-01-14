Tekirdağ Basın Ödülleri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğince düzenlenen "Tekirdağ Basın Ödülleri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Fırat Çakır ödüle layık görüldü.

Dernek Başkanı Abdullah Yalçın, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki törende, gazetecilik alanında nitelikli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yalçın, Tekirdağ'da emek veren, gece gündüz demeden çalışan gazetecilere faydalı olmak, şehre yenilikler kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek "Gazeteci arkadaşlarımızı teşvik etmek, yenilikler kazandırmak için geçen yıl başlattığımız yarışmamızın çerçevesini genişleterek bu yıl da düzenledik. İnşallah seneye daha büyük bir yarışma düzenleyeceğiz." dedi.

- AA muhabirine ödül

Ardından "video haber", "özel haber", "haber fotoğrafı", "mizanpaj" ve "Süleymanpaşa'da yaşam" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verdi.

Özel Haber kategorisinde AA muhabiri Fırat Çakır ikincilik ödülü aldı.

Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, TREDAŞ Genel Müdürü Reşat Bilgili, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.















