TBMM'nin Terörle Mücadelede Kararlı Duruşu: Genel Kurulda Tarihi Karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), terörle mücadele konusunda önemli bir adım attı. Genel Kurul'da yapılan toplantıda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan ve terör saldırılarına yönelik önemli kararlar içeren bir tezkere kabul edildi. Bu tezkere, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerlerimizin anısına adanmıştır.

Kahramanlarımızın Anısına: Şehitlerimiz ve Onların Fedakarlıkları

Tezkerede, 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybeden 9 kahraman askerimizin adları saygıyla anıldı. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayın, Ahmet Köroğlu, Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin, bu vatan için en yüksek fedakarlığı yaparak şehadete ulaştılar.

Gazi Meclis'ten Şehit ve Gazilere Saygı

Tezkere, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileğiyle devam etti. TBMM'nin, bu acı kayıplara karşı duyduğu derin üzüntüyü ve milli birlik ruhunu vurguladığı bu metinde, terör saldırılarının faillerine karşı Türk milletinin kararlı duruşu da güçlü bir şekilde ifade edildi.

Terörle Mücadelenin Kararlılığı ve Uluslararası Çağrı

Tezkere, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirtti. Ayrıca, PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda yürütülen mücadelenin gücüne dikkat çekildi. Türkiye'nin, terörle mücadelede uluslararası toplumdan beklediği net ve tavizsiz tutum vurgusu da yapıldı.

Numan Kurtulmuş'un Tezkereye İlişkin Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tezkereyle ilgili yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da tezkereye verilen destekten dolayı memnuniyetini ifade etti. Tezkereye sadece parlamentoda grupları bulunan partilerin değil, grupları bulunmayan partilere mensup milletvekillerinin de destek verdiğini belirterek, bu geniş çaplı desteğin önemine dikkat çekti.