TBMM'nin Çalışma Hayatına Yönelik Yeni Düzenlemeleri: İşsizlik Sigortası ve Emekli Maaş Artışları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çalışma dünyasında önemli değişiklikler getirecek yeni bir kanun teklifini masaya yatırıyor. 23 Ocak Salı günü başlayacak olan Genel Kurul toplantısında, çalışma hayatını doğrudan etkileyen önemli düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda yapılacak değişiklikler ele alınacak. Bu toplantı, çalışanların ve emeklilerin hayatını doğrudan etkileyecek önemli kararlar içerecek.

Bu kanun teklifine göre, emekli vatandaşlarımızın aylık gelirlerinde önemli bir artış öngörülüyor. Planlara göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek. Bu, emeklilik dönemini planlayan veya bu süreçte olan vatandaşlar için önemli bir gelişme. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların maaş artış oranlarına ek olarak yüzde 5'lik bir artış yapılması planlanıyor. Bu değişiklikler, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik atılan adımlar olarak görülüyor.

2024 yılında uygulanacak olan bir diğer önemli düzenleme ise asgari ücret desteği. Yapılacak düzenleme ile asgari ücret desteğinin aylık 700 lira olması bekleniyor. Bu destek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir finansal rahatlama sağlayacak.

Genel Kurul ayrıca, kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli bir değişikliği de gündemine alacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarından biri olan asgari prim ödeme gün sayısı, 600 günden 450 güne indirilecek. Bu değişiklik, özellikle pandemi gibi genel salgın durumlarında işveren ve çalışanlar için ek bir güvence sağlayacak.

TBMM'nin gündeminde yer alan diğer bir konu ise bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri. Bu tekliflerin içeriği ve etkileri, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilir.

Salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek olan Meclis toplantılarında, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin grup toplantıları da yer alacak. Bu toplantılarda, parti politikaları ve gündemdeki konularla ilgili tartışmalar bekleniyor.