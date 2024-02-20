TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Soykırım Boyutlarına Varan Açık Bir Katliamdır

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin mükemmel bir seviyede olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğinin de arttırılmasının önemine değindi.

Balkanlar'da Güven ve İstikrar

Balkanlar'da güven ve istikrarın sağlanmasının, Türkiye'nin bir numaralı perspektifi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bölgede farklı ülkelerin ve büyük güçlerin oyunlar oynadığını bildiklerini dile getirdi. İşbirliği ve birlikte dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Rusya-Ukrayna Çatışması ve Etkileri

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, bölgeyi, Balkanlar'ı ve Karadeniz'i istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, savaşın barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemini vurguladı.

Gazze'ye Saldırılar ve Soykırım İddiaları

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soykırım boyutlarına varan açık bir katliam olduğunu ifade etti. Bu durumun, uluslararası toplum tarafından da dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler

İsrail'in politikalarına karşı uluslararası alanda artan tepkilerin önemine değinerek, bu konuda Türkiye'nin tutumunun ne olması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

"Soykırım boyutlarına varan açık bir katliamdır"

Kurtulmuş, büyük bir küresel çatışmanın fitilini ateşleme potansiyeli olan, İsrail'in Gazze ve Filistin halkına gerçekleştirdiği acımasız, bütün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan ve bütün insani değerlerden soyutlanmış katliamın, başka bir küresel sorun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu saldırı insanlık tarihinin modern zamanlarda görmediği kadar ağır bir insanlık suçu içermektedir. Bunun adı savaş falan değildir. Bunun adı sadece 'saldırı' şeklinde de tanımlanacak bir şey değildir. Soykırım boyutlarına varan açık bir katliamdır. Bu özellikleriyle Srebrenitsa'ya benzemektedir. Buna insanlığın karşı çıkması ve bunu durdurması insanlık vazifesidir. İşlenen suçların dosyası son derece kabarıktır. Sadece Netanyahu ve çetesi değil, buna ses çıkarmayan bütün uluslararası camia da bu suçun altında yıkılacaktır. İnsanlık yakın dönemlerde, modern dönemlerde böyle büyük bir suçla hiç karşı karşıya kalmadı. Şimdiye kadar işlenmiş bütün savaş suçlarının hepsinden çok daha yukarıda, adi ve bütün uluslararası hukuku hiçe sayan suçlar, cürümler işlenmiştir. İsrail'i destekleyen ülkeler ve onların hükümetleri sessiz kalsa da bütün dünyada insanlık vicdanı harekete geçmiştir. Milyonlarca, yüz binlerce insan sokaklara çıkarak İsrail'in işlediği bu sistematik insanlık suçlarını lanetlemektedir."

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen mahkemenin ve verilen ara kararın Filistin davasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Güney Afrika Cumhuriyeti yöneticilerine insanlık adına teşekkür etti.

Kurtulmuş, mahkemenin bundan sonraki safhalarında çok sayıda müdahil ülke ve kurumun işin içerisine gireceğini, TBMM olarak 3 milletvekilini mahkemeyi takip etmesi için görevlendirdiklerini ifade ederek, "Savaş suçlarıyla ilgili delilleri mahkemeye sunmak için harekete geçiyoruz. Mahkemede, Güney Afrika'nın ortaya sunmuş olduğu açık deliller İsrail hükümetini telaşlandırmıştır. Ardından Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın İsrail yönetimini, Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi iyice panikletmiştir. Mahkemedeki bu safahatın ve uluslararası camiadaki uyanışın ortaya koyduğu bu tavır tamamıyla İsrail'deki bu Siyonist yöneticileri, Netanyahu ve ekibini telaşlandırmıştır. Onun için yeni bir tehditte bulunuyorlar." sözlerini sarf etti.

İsrail'in özellikle Gazze'nin güneyine sığınan sivil, masum, kadın ve çocukların bulunduğu Refah Kapısı etrafındaki insanlara karşı katliamlarını artıracaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına kadar eğer esirler salıverilmezse oradaki halkın tamamını oradan sürmek üzere harekete geçeceklerini, savaşı çok daha yukarı seviyelere çıkararak insanlık suçlarını daha fazla artıracaklarını ve dünyanın gözü önünde çok daha büyük bir cinayete adım atacaklarını açıkça ilan ediyorlar. Aslında bu Netanyahu ve yönetiminin köşeye sıkışmışlığının ortaya koyduğu bir çaresizliktir. Sonu olmayan bir yola girmek istiyorlar ve dünyaya 'Biz sonu olmayan bir yola gireriz ve buradaki insanları yok ederiz' diyerek tehdit ediyorlar. Artık bu sözün bittiği yerdir. Bütün dünya kamuoyuna ve uluslararası camiaya düşen sorumluluk, İsrail hükümetinin bu sonu olmayan yola girmesini önlemektir. Yoksa bu sonu olmayan yola girerse Netanyahu ve hükümeti, bu yolun nereye çıkacağı belli değildir."

"Bize göre en önemli şey ölümlerim durmasıdır"

Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Cavara ise Gazze'nin zor bir durumda olduğunu, yaşanan vahim olaylara bakınca benzer duyguları paylaştıklarını belirtti.

Gazze'de her gün çok sayıda insanın öldüğünü, bütün dünyanın bu konuda sustuğunu, dünyadaki çoğu devletin gözünün Türkiye'de olduğunu dile getiren Cavara, "Biliyorum ki sizin çabalarınız hem Ukrayna'daki savaşın hem Gazze'deki saldırıların durmasından yanadır. Bize göre en önemli şey ölümlerin durmasıdır." dedi.

Cavara, kendilerinin de 4 yıl boyunca böyle bir savaştan geçtiklerini, bu süre boyunca "barış" denilip hikaye dinlediklerini ifade ederek, hiç kimsenin elini ateşe sokmadığını, bütün dünyanın taraf tuttuğunu ve hiçbirinin barışı düşünmediğini sözlerine ekledi.