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TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler, Bosna Hersek Meclis Binası'ndaki programın ardından Başçarşı'ya geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş ve beraberindekiler, Bosna Hersek Meclis Binası'ndaki programın ardından Başçarşı'ya geçti.

Cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılan Kurtulmuş, daha sonra Başçarşı'yı gezerek buradaki vatandaşlarla selamlaştı.

Kurtulmuş, Gazi Hüsrev Bey Külliyesi içerisinde bulunan Kurşunlu Medresesi'ni de gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Caminin avlusunda bulunan Gazi Hüsrev Bey'in türbesini de ziyaret eden Kurtulmuş, burada dua etti.

Numan Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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