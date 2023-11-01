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Tapu Sahiplerine Büyük Fırsat: Dijital Kiralama İle Ek Gelir!

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Tapu Sahiplerine Büyük Fırsat: Dijital Kiralama İle Ek Gelir!
Türkiye'nin tarım potansiyelini artırma hedefiyle başlatılan yeni bir uygulama milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor. İşte bu uygulamanın detayları ve tapu sahiplerinin nasıl ek gelir elde edeceği hakkında bilmeniz gerekenler.

Türkiye'nin tarım potansiyelini artırma hedefiyle başlatılan yeni bir uygulama milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor. İşte bu uygulamanın detayları ve tapu sahiplerinin nasıl ek gelir elde edeceği hakkında bilmeniz gerekenler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Uygulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazisi potansiyelini verimli kullanmak için tapu sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in Antalya'daki Tarım Zirvesi'nde verdiği habere göre, miras yoluyla alınan ancak kullanılmayan araziler dijital yöntemle devlet tarafından kiralanacak.

Dijital Kiralama ile Ek Gelir Olanakları

2 yıl üst üste kullanılmayan tarım arazilerini Tarım ve Orman Bakanlığı dijital platform üzerinden kiraya verecek. Bu sayede, arazi sahipleri düzenli bir gelir elde ederken, boş kalan tarım arazileri de değerlendirilmiş olacak.

Tarla ve Bağların Dijital Tespiti

Dijital kiralama süreci, en yakın yerleşim yerlerinden başlayarak, kullanılmayan tarla, bağ ve bahçelerin belirlenmesiyle ilerleyecek. Bu, hem atıl kalan arazilere çözüm sunacak hem de arazi sahiplerine ek bir gelir kaynağı oluşturacak.

Uygulamanın Tarım Sektörüne Katkıları

Uzmanlara göre, bu proje ile tarım sektörü daha da güçlenirken, yerel ekonomilere de önemli bir canlılık kazandırılacak. Devletin bu adımı, hem ülke kaynaklarını en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor hem de vatandaşları ekonomik olarak destekliyor.

Yeni Uygulamanın Yasal Çerçevesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni uygulaması, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de duyurulan "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik" kapsamında atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata geçirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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