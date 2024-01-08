Talat Yılmaz Büyük Kulüp Başkanlığına Aday Oldu

Üç yılda bir gerçekleşen Büyük Kulüp seçimleri, bu yıl 24 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Büyük Kulüp Başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan iş dünyası ve bürokrasinin bilinen ismi Talat Yılmaz, ‘Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp’ sloganı ile Cumartesi günü Büyük Kulüp’te verdiği resepsiyonda hem adaylık sürecini anlattı hem de yönetime aday olduğu listeyi açıkladı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği gecenin sunuculuğunu Şebnem Sunar Küçük üstlendi.

Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp

Talat Yılmaz gecede yaptığı açılış konuşmasında; “Adaylık süreci bizim için sadece bir karar değil; büyük bir sorumluluk. Biz, bugüne kadar harcanan tüm emeklerin ve yapılan tüm işlerin üzerine yeni tuğlalar koyma ve hepimizin ortak hayallerini gerçekleştirme gayesi ile yola çıktık. Büyük Kulüp’ün üyeleri olarak daha iyiyi nasıl inşaa ederiz bilinci ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik.